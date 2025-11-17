Через удар РФ в Румунії евакуювали село: в порту загорівся корабель зі скрапленим газом

Після російського удару по Ізмаїлу на Одещині в сусідній Румунії довелось евакуювати мешканців одного із сіл.

Пожежа на турецькому судні в порту Ізмаїл. Фото: з відкритих джерел

Евакуацію через високий ризик вибуху розпочали в селищі Плаур повіту Тулча, повідомляє Euronews.

За інформацією видання, внаслідок російської атаки загорілося турецьке судно, завантажене скрапленим газом, яке стояло в районі порту Ізмаїл. За оцінками румунських екстрених служб, це могло призвести до вибуху. Тому довелось евакуювати місцевих жителів.

За даними румунської влади, 15 людей було евакуйовано до населеного пункту Четалькіої. На місці працюють рятувальники та чиновники. Оцінюються подальші сценарії реагування. Розглядають також можливість евакуації із Четалькіої.

Водночас турецькі морські служби підтвердили, що на борту судна LPG ORINDA, що курсувало під турецьким прапором, перебували 16 членів екіпажу. Їх успішно евакуювали. Обійшлося без постраждалих. За даними турецької сторони, судно перевозило близько 4000 тонн зрідженого газу.

У Румунській інспекції з надзвичайних ситуацій повідомили, що перебувають у постійному контакті з Україною. Зазначають, що необхідності у втручанні румунських служб на цей час немає. Однак, наголошують, що евакуація продовжується, адже можливий вибух скрапленого газу загрожує людям по обидва боки кордону.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", російські загарбники вночі проти 17 листопада масовано вдарили по Одещині безпілотниками. Вибухи було чутно у кількох містах. Найбільше через російський удар постраждало місто Ізмаїл. Там фіксують масові знеструмлення.