Из-за удара РФ в Румынии эвакуировали село: в порту загорелся корабль со сжиженным газом

После российского удара по Измаилу в Одесской области в соседней Румынии пришлось эвакуировать жителей одного из сел.

Пожар на турецком судне в порту Измаил. Фото: из открытых источников

Эвакуацию из-за высокого риска взрыва начали в поселке Плаур уезда Тулча, сообщает Euronews.

По информации издания, в результате российской атаки загорелось турецкое судно, загруженное сжиженным газом, стоявшее в районе порта Измаил. По оценкам румынских экстренных служб это могло привести к взрыву. Потому пришлось эвакуировать местных жителей.

По данным румынских властей, 15 человек были эвакуированы в населенный пункт Четалькиои. На месте работают спасатели и чиновники. Оцениваются дальнейшие сценарии реагирования. Рассматривается также возможность эвакуации из Четалькиои.

В то же время турецкие морские службы подтвердили, что на борту судна LPG ORINDA, курсировавшего под турецким флагом, находились 16 членов экипажа. Их успешно эвакуировали. Обошлось без пострадавших. По данным турецкой стороны, судно перевозило около 4000 тонн сжиженного газа.

В Румынской инспекции по чрезвычайным ситуациям сообщили, что находятся в постоянном контакте с Украиной. Отмечают, что необходимости во вмешательстве румынских служб в настоящее время нет. Однако подчеркивают, что эвакуация продолжается, ведь возможный взрыв сжиженного газа угрожает людям с обеих сторон границы.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", российские захватчики ночью против 17 ноября массированно ударили по Одесской области беспилотниками. Взрывы были слышны в нескольких городах. Больше всего из-за российского удара пострадал город Измаил. Там фиксируют массовые обесточивания.