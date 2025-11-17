Россия ударила дроном по турецкому танкеру с газом: что известно

Российская армия нанесла удар по турецкому газовому танкеру MT Orinda вблизи Измаила в Одесской области. Атака произошла 17 ноября при разгрузке сжиженного нефтяного газа. По данным Управления морских дел Турции, судно вспыхнуло после попадания дрона, однако всем 16 членам экипажа удалось безопасно эвакуироваться, пострадавших нет.

Российский дрон. Фото из открытых источников

Измаил — один из ключевых украинских портов для импорта и экспорта, в частности энергоносителей. Атака произошла спустя всего сутки после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение об импорте американского сжиженного природного газа через этот регион. Уже с января газ из порта Александруполис в Греции должен поступать по трубопроводам в Одессу.

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил об ударах дронов по энергетической и портовой инфраструктуре, повлекших пожары и повреждения гражданских судов. Один человек получил ранения.

Пожар на газовозе создал риски для соседней территории Румынии. Власти страны эвакуировали жителей пограничной коммуны Чаталкьой, в частности села Плауру, расположенного всего в нескольких сотнях метров от места российской атаки. Глава коммуны Тудор Чернега заявил, что танкер "может взорваться в любой момент", поэтому спасатели проверили каждый дом и вывели людей и животных в безопасную зону.

