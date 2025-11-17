logo

BTC/USD

91821

ETH/USD

3003.26

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия ударила дроном по турецкому танкеру с газом: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия ударила дроном по турецкому танкеру с газом: что известно

Российский дрон ударил по турецкому газовозу MT Orinda в порту Измаил

17 ноября 2025, 22:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российская армия нанесла удар по турецкому газовому танкеру MT Orinda вблизи Измаила в Одесской области. Атака произошла 17 ноября при разгрузке сжиженного нефтяного газа. По данным Управления морских дел Турции, судно вспыхнуло после попадания дрона, однако всем 16 членам экипажа удалось безопасно эвакуироваться, пострадавших нет.

Россия ударила дроном по турецкому танкеру с газом: что известно

Российский дрон. Фото из открытых источников

Измаил — один из ключевых украинских портов для импорта и экспорта, в частности энергоносителей. Атака произошла спустя всего сутки после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение об импорте американского сжиженного природного газа через этот регион. Уже с января газ из порта Александруполис в Греции должен поступать по трубопроводам в Одессу.

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил об ударах дронов по энергетической и портовой инфраструктуре, повлекших пожары и повреждения гражданских судов. Один человек получил ранения.

Пожар на газовозе создал риски для соседней территории Румынии. Власти страны эвакуировали жителей пограничной коммуны Чаталкьой, в частности села Плауру, расположенного всего в нескольких сотнях метров от места российской атаки. Глава коммуны Тудор Чернега заявил, что танкер "может взорваться в любой момент", поэтому спасатели проверили каждый дом и вывели людей и животных в безопасную зону.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Румынии объявили об эвакуации людей из-за российской атаки по городу Измаил Одесской области.

Также "Комментарии" писали, что 21 ноября может стать критической датой для экономики РФ. Тогда задействуют санкции США на российскую нефть.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-tanker-drone-fire-ea4ef368e58ef0936d24b27cd56073af
Теги:

Новости

Все новости