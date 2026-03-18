Росія у вогні: через нічну атаку є загиблі та постраждалі

У ніч на 18 березня Краснодар РФ зазнав масованої атаки безпілотників, яка призвела до людських жертв та пошкодження критичної інфраструктури. За словами мера міста Євгена Наумова, один із дронів влучив безпосередньо у квартиру житлового будинку.

Вибухи в Росії. Ілюстративне фото

Внаслідок атаки у Прикубанському окрузі спалахнула пожежа в оселі, яку пізніше ліквідували, проте власник квартири загинув. "Житель даної квартири, на жаль, загинув. Щирі співчуття рідним та близьким", — повідомив очільник міста, додавши, що тримає ситуацію на особистому контролі.

Окрім житлового сектору, постраждали соціальні та енергетичні об'єкти. У Ювілейному мікрорайоні уламки пошкодили дах медичного закладу (за даними OSINT-аналітиків, йдеться про центр "Лінія життя") та лінію електропередач. "В результаті відбиття атаки БПЛА уламки безпілотників пошкодили покрівлю медцентру... та лінію електропередачі. У мікрорайоні частково відключено електропостачання", — зазначив Наумов.

Також зафіксовано падіння фрагментів дронів у Західному та Фестивальному мікрорайонах, де постраждало скління багатоповерхівок та приватні подвір'я. Через напружену безпекову ситуацію влада закликала батьків залишити дітей вдома: "У зв'язку з сьогоднішньою неспокійною обстановкою рекомендуємо не відправляти дітей на заняття".

На місцях влучань продовжують працювати екстрені служби та спецкомісії для оцінки збитків.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що столиця Росії уже кілька днів поспіль перебуває під атаками безпілотників. За даними мера Москви Сергія Собяніна та російського Міноборони, починаючи з 14 березня сили протиповітряної оборони перехопили понад 250 дронів.