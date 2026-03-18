Главная Новости Общество Война с Россией Россия в огне: из-за ночной атаки есть погибшие и пострадавшие
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия в огне: из-за ночной атаки есть погибшие и пострадавшие

«Рекомендуем не отправлять детей на занятия»: мэр Краснодара отчитывается о разрушении и жертве после взрывов 18 марта

18 марта 2026, 07:26
Недилько Ксения

В ночь на 18 марта Краснодар РФ подвергся массированной атаке беспилотников, которая привела к человеческим жертвам и повреждению критической инфраструктуры. По словам мэра города Евгения Наумова, один из дронов попал непосредственно в квартиру жилого дома.

Россия в огне: из-за ночной атаки есть погибшие и пострадавшие

Взрывы в России. Иллюстративное фото

В результате атаки в Прикубанском округе вспыхнул пожар в доме, который позже ликвидировали, однако владелец квартиры погиб. "Житель данной квартиры, к сожалению, погиб. Искренние соболезнования родным и близким", — сообщил глава города, добавив, что держит ситуацию на личном контроле.

Россия в огне: из-за ночной атаки есть погибшие и пострадавшие - фото 2

Кроме жилищного сектора, пострадали социальные и энергетические объекты. В Юбилейном микрорайоне обломки повредили крышу медицинского учреждения (по данным OSINT-аналитиков, речь идет о центре "Линия жизни") и линии электропередач. "В результате отражения атаки БПЛА обломки беспилотников повредили кровлю медцентра… и линию электропередачи. В микрорайоне частично отключено электроснабжение", — отметил Наумов.

Также зафиксировано падение фрагментов дронов в Западном и Фестивальном микрорайонах, где пострадало остекление многоэтажек и частных дворов. Из-за напряженной ситуации безопасности власти призвали родителей оставить детей дома: "В связи с сегодняшней неспокойной обстановкой рекомендуем не отправлять детей на занятия".

На местах попадания продолжают работать экстренные службы и спецкомиссии для оценки ущерба.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что столица России уже несколько дней подряд находится под атаками беспилотников. По данным мэра Москвы Сергея Собянина и российского Минобороны, начиная с 14 марта силы противовоздушной обороны перехватили более 250 дронов. Однако, каковы цели украинских атак на Москву.



