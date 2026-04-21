Росія тисне на Сумщину: у ЗСУ розповіли, чого намагаються досягти окупанти

Кравцев Сергей
Російські війська продовжують спроби розширити зону контролю в прикордонних районах Сумської області, однак до міста Суми вони залишаються на відстані близько 35 кілометрів. Про це в етері "Суспільного" повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
За його словами, ситуація у регіоні залишається напруженою через постійні спроби противника закріпитися в ближньому прикордонні. Йдеться про райони поблизу населених пунктів Грабовське, Покровка, Попівка та Миропільське.
Водночас глибина просування російських сил на цьому напрямку поки що обмежена – приблизно 3-4 кілометри. Попри це, Трегубов наголошує: навіть такий рівень проникнення є проблемним, адже росіянам уже вдалося зайти на територію України та встановити контроль над кількома невеликими населеними пунктами з початку року.
Речник підкреслив, що атаки тривають практично по всій лінії кордону. Просування відбувається повільно й неглибоко, однак характер бойових дій залишається постійним – із безперервним тиском на українські позиції.
Основна частина російських сил, за його словами, зосереджена на території РФ поблизу кордону, а в самій Україні перебуває відносно невелика кількість особового складу. Вони здебільшого здійснюють атаки саме з російської території.
Трегубов також зазначив, що взимку противник поповнював підрозділи та готувався до активізації бойових дій. За його оцінкою, найближчим часом можливе нове загострення.
