Росія тисне на Сумщину: у ЗСУ розповіли, чого намагаються досягти окупанти

Російські війська продовжують спроби розширити зону контролю в прикордонних районах Сумської області, однак до міста Суми вони залишаються на відстані близько 35 кілометрів. Про це в етері "Суспільного" повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, ситуація у регіоні залишається напруженою через постійні спроби противника закріпитися в ближньому прикордонні. Йдеться про райони поблизу населених пунктів Грабовське, Покровка, Попівка та Миропільське.

Водночас глибина просування російських сил на цьому напрямку поки що обмежена – приблизно 3-4 кілометри. Попри це, Трегубов наголошує: навіть такий рівень проникнення є проблемним, адже росіянам уже вдалося зайти на територію України та встановити контроль над кількома невеликими населеними пунктами з початку року.

"Ситуація доволі напружена, бо росіяни намагаються розширювати зону контролю у ближньому прикордонні Сумщини", — зазначив він.

Речник підкреслив, що атаки тривають практично по всій лінії кордону. Просування відбувається повільно й неглибоко, однак характер бойових дій залишається постійним – із безперервним тиском на українські позиції.

Основна частина російських сил, за його словами, зосереджена на території РФ поблизу кордону, а в самій Україні перебуває відносно невелика кількість особового складу. Вони здебільшого здійснюють атаки саме з російської території.

Трегубов також зазначив, що взимку противник поповнював підрозділи та готувався до активізації бойових дій. За його оцінкою, найближчим часом можливе нове загострення.

"Скоріше за все, буде ще одна інтенсифікація, бо зараз стає більше “зеленки”. Вони будуть лізти – це безумовно", — додав спікер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — заяви про нібито загрозу півоточення Сум не мають реальних підстав і спотворюють ситуацію на фронті. Про це повідомили аналітики DeepState, які відстежують ситуацію на прикордонних територіях.



