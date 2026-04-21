Россия давит на Сумщину: в ВСУ рассказали, чего пытаются добиться оккупанты

Российские войска продолжают попытки расширить зону контроля в приграничных районах Сумской области, однако до Сумы они остаются на расстоянии около 35 километров. Об этом в эфире "Общественного" сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, ситуация в регионе остается напряженной из-за постоянных попыток противника закрепиться в ближнем пограничье. Речь идет о районах вблизи населенных пунктов Грабовское, Покровка, Поповка и Миропольское.

В то же время глубина продвижения российских сил на этом направлении пока ограничена – примерно 3-4 километра. Несмотря на это, Трегубов отмечает: даже такой уровень проникновения проблемный, ведь россиянам уже удалось зайти на территорию Украины и установить контроль над несколькими небольшими населенными пунктами с начала года.

"Ситуация достаточно напряженная, потому что россияне пытаются расширять зону контроля в ближнем пограничном Сумщине", — отметил он.

Спикер подчеркнул, что атаки продолжаются практически по всей линии границы. Продвижение происходит медленно и неглубоко, однако характер боевых действий остается постоянным с непрерывным давлением на украинские позиции.

Основная часть российских сил, по его словам, сосредоточена на территории РФ у границы, а в самой Украине находится относительно небольшое количество личного состава. Они в большинстве своем осуществляют атаки именно с российской территории.

Трегубов также отметил, что зимой противник пополнял подразделения и готовился к активизации боевых действий. По его оценке, в ближайшее время возможно новое обострение.

"Скорее всего, будет еще одна интенсификация, потому что сейчас становится больше зеленки. Они будут лезть – это определенно", — добавил спикер.

