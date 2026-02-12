Росія тестує нову повітряну тактику: чому загроза для України зросла у рази

Російські війська почали застосовувати великі безпілотники як платформи для запуску ударних FPV-дронів на значні відстані. Йдеться про апарати типу "Гербера", які раніше використовувалися переважно як хибні цілі під час атак "Шахедами", а нині – як "материнські" носії для доставки малих дронів у глибину української території, повідомляє Forbes.

"Гербера" з ударними FPV-дронами. Фото: з відкритих джерел

Хоча ідея дронів-носіїв не нова, нинішня практика змінює уявлення про обмежену дальність FPV. Завдяки запуску з повітря вони можуть уражати цілі за сотні кілометрів із високою точністю.

"Гербера" має розмах крил близько 2,4 м і вагу до 18 кг – значно менше за "Шахед". Конструкція спрощена: фанера, пінопласт, двигун DLE60 та комерційна електроніка. Дальність польоту оцінюють до 640 км, а вартість – близько 2 тисяч доларів. Спершу ці БПЛА оснащували радіолокаційними відбивачами, згодом з’явилися версії з бойовими частинами та камерами.

На початку лютого було зафіксовано щонайменше три випадки застосування "Гербер" як носіїв FPV. Після втрати доступу до Starlink частину апаратів, за даними джерел, обладнали китайськими радіомодемами XK-F358 Mesh, що дозволяють формувати мережу зв’язку між дронами у повітрі.

Експерти зазначають: поєднання дальності великого носія та маневреності FPV підвищує точність і ймовірність ураження, попри невелику масу заряду. Водночас ключовим стримуючим фактором залишається українська ППО, здатна перехоплювати такі цілі ще до виходу в район запуску. Проте нова тактика свідчить про подальшу еволюцію безпілотної війни.

