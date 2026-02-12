Россия тестирует новую воздушную тактику: почему угроза для Украины выросла в разы

Российские войска начали применять большие беспилотники как платформы для запуска ударных FPV-дронов на значительные расстояния. Речь идет об аппаратах типа "Гербера", которые раньше использовались преимущественно как ложные цели во время атак "Шахедами", а ныне – как "материнские" носители для доставки малых дронов в глубину украинской территории, сообщает Forbes.

"Гербера" с ударными FPV-дронами. Фото: из открытых источников

Хотя идея дронов-носителей не нова, нынешняя практика меняет представление об ограниченной дальности FPV. Благодаря запуску с воздуха они могут поражать целые сотни километров с высокой точностью.

"Гербера" имеет размах крыльев около 2,4 м и вес до 18 кг – значительно меньше "Шахеда". Конструкция упрощена: фанера, пенопласт, двигатель DLE60 и коммерческая электроника. Дальность полета оценивается до 640 км, а стоимость – около 2 тысяч долларов. Сначала эти БПЛА оснащали радиолокационными отражателями, потом появились версии с боевыми частями и камерами.

В начале февраля было зафиксировано, по меньшей мере, три случая применения "Гербер" в качестве носителей FPV. После потери доступа к Starlink часть аппаратов, по данным источников, оборудовали китайскими радиомодемами XK-F358 Mesh, позволяющими формировать сеть связи между дронами в воздухе.

Эксперты отмечают: сочетание дальности большого носителя и маневренности FPV повышает точность и вероятность поражения, невзирая на небольшую массу заряда. В то же время, ключевым сдерживающим фактором остается украинская ПВО, способная перехватывать такие цели еще до выхода в район запуска. Однако новая тактика свидетельствует о дальнейшей эволюции беспилотной войны.

