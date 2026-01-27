logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія стягує важку техніку для штурму важливого міста: що там відбувається
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія стягує важку техніку для штурму важливого міста: що там відбувається

У центрі Мирнограда тривають стрілецькі бої з ворогом

27 січня 2026, 22:04
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Військові країни-агресорки Росії нарощують тиск на північ Мирнограда в Донецькій області. У центральній частині міста тривають стрілецькі зіткнення з противником. Про це інформує 7 корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ.

Росія стягує важку техніку для штурму важливого міста: що там відбувається

Бої за Мирноград (фото з відкритих джерел)

знищених російських військових українські розвідники ідентифікували громадянина Республіки Філіппіни Джона Патріка, який воював на боці російської федерації.

Іноземець проходив службу у складі 9-ї штурмової роти 3-го батальйону 283-го полку 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії зс рф. Він загинув під час так званого "м’ясного штурму" в районі населеного пункту Новоселівка Краматорського району.

 



Джерело: https://www.facebook.com/reel/1492854932846372
