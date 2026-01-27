Росія стягує важку техніку для штурму важливого міста: що там відбувається

Рубрики
Лиля Воробьева
Військові країни-агресорки Росії нарощують тиск на північ Мирнограда в Донецькій області. У центральній частині міста тривають стрілецькі зіткнення з противником. Про це інформує 7 корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ.
Бої за Мирноград (фото з відкритих джерел)
Іноземець проходив службу у складі 9-ї штурмової роти 3-го батальйону 283-го полку 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії зс рф. Він загинув під час так званого "м’ясного штурму" в районі населеного пункту Новоселівка Краматорського району.