Росія стягує важку техніку для штурму важливого міста: що там відбувається

Військові країни-агресорки Росії нарощують тиск на північ Мирнограда в Донецькій області. У центральній частині міста тривають стрілецькі зіткнення з противником. Про це інформує 7 корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ.

Бої за Мирноград (фото з відкритих джерел)