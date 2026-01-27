logo

Россия стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что там происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что там происходит

В центре Мирнограда продолжаются стрелковые бои с врагом

27 января 2026, 22:04
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Военные страны-агрессоры России наращивают давление на север Мирнограда в Донецкой области. В центральной части города продолжаются стрелковые столкновения с противником. Об этом сообщает 7 корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск.

Россия стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что там происходит

Бои за Мирноград (фото из открытых источников)

уничтоженных российских военных украинские разведчики идентифицировали гражданина Республики Филиппины Джона Патрика, воевавшего на стороне российской федерации.

Иностранец проходил службу в составе 9-й штурмовой роты 3-го батальона 283-го полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии из России. Он погиб во время так называемого "мясного штурма" в районе населенного пункта Новоселовка Краматорского района.

 



Источник: https://www.facebook.com/reel/1492854932846372
