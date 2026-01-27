Россия стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что там происходит

Рубрики
Лиля Воробьева
Военные страны-агрессоры России наращивают давление на север Мирнограда в Донецкой области. В центральной части города продолжаются стрелковые столкновения с противником. Об этом сообщает 7 корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск.
Бои за Мирноград (фото из открытых источников)
Иностранец проходил службу в составе 9-й штурмовой роты 3-го батальона 283-го полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии из России. Он погиб во время так называемого "мясного штурма" в районе населенного пункта Новоселовка Краматорского района.