Россия стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что там происходит

Военные страны-агрессоры России наращивают давление на север Мирнограда в Донецкой области. В центральной части города продолжаются стрелковые столкновения с противником. Об этом сообщает 7 корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск.

Бои за Мирноград (фото из открытых источников)