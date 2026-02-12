Росія стягнула сили чотирох армій на важливий напрямок: що там відбувається

На півдні України російські війська зосередили значні сили на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках. Українські захисники ведуть там активну маневрену оборону, знищуючи окупантів і не дозволяючи їм закріпитися на зайнятих позиціях.

Ситуація на фронті (фото із відкритих джерел)

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. За його словами, на цих ділянках фронту діють підрозділи одразу кількох російських армій — 5-ї, 29-ї, 35-ї та 36-ї. Окупанти намагаються проводити штурмові дії, а ситуація залишається складною.

Водночас Волошин спростував заяви російської пропаганди про нібито контрнаступ ЗСУ. За його словами, йдеться про ліквідацію ворожих груп, які змогли інфільтруватися вглиб української оборони.

Речник зазначив, що в районах Тернуватого, Косівцевого, Придорожнього та Лук’янівки російські військові намагалися здійснювати фото- та відеофіксацію. Однак ці населені пункти були зачищені українськими силами.

Щодня Сили оборони проводять до двох десятків пошуково-ударних і розвідувально-пошукових операцій у "сірій зоні", беруть під контроль окремі ділянки та знищують інфільтраційні групи противника.

"Ми проводимо маневрену оборону, а потім знищуємо і відкидаємо якнайдалі, не дозволяючи противнику закріпитися на зайнятих позиціях", — підкреслив Волошин.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що аналітики проєкту DeepState оновили підхід до відображення ситуації на фронті, зазначивши, що тепер сірий колір на мапі позначає зони проникнення (інфільтрації). Як пояснюють експерти, це рішення назрівало давно, адже за останній рік характер бойових дій докорінно змінився.

"Класичне розуміння лінії бойового зіткнення вже зникло. Нема двох ліній шанців, в яких сидить передній край і воює", — зазначають у DeepState. За їхніми словами, війна набула специфічних форм, де замість чіткого фронту існують "секрети" та квазі-передній край.



