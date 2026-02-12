На юге Украины русские войска сосредоточили значительные силы на Гуляйпольском и Александровском направлениях. Украинские защитники ведут там активную маневренную оборону, уничтожая окупантов и не позволяя им закрепиться на занятых позициях.

Ситуация на фронте (фото из открытых источников)

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, на этих участках фронта действуют подразделения нескольких российских армий — 5-й, 29-й, 35-й и 36-й. оккупанты пытаются проводить штурмовые действия, а ситуация остается сложной.

В то же время Волошин опроверг заявления российской пропаганды о якобы контрнаступлении ВСУ. По его словам, речь идет о ликвидации вражеских групп, которые смогли инфильтрироваться в глубь украинской обороны.

Спикер отметил, что в районах Терноватого, Косовцевого, Придорожного и Лукьяновки российские военные пытались осуществлять фото- и видеофиксацию. Однако эти населенные пункты были зачищены украинскими силами.

Ежедневно Силы обороны проводят до двух десятков поисково-ударных и разведывательно-поисковых операций в серой зоне, берут под контроль отдельные участки и уничтожают инфильтрационные группы противника.

"Мы проводим маневренную оборону, а затем уничтожаем и отбрасываем как можно дальше, не позволяя противнику закрепиться на занятых позициях", — подчеркнул Волошин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что налитики же проекта DeepState обновили подход к отражению ситуации на фронте, отметив, что теперь серый цвет на карте обозначает зоны проникновения (инфильтрации). Как объясняют эксперты, это решение назревало давно, ведь за последний год характер боевых действий изменился в корне.

"Классическое понимание линии боевого столкновения уже исчезло. Нет двух линий шансов, в которых сидит передний край и воюет", — отмечают в DeepState. По их словам, война приобрела специфические формы, где вместо четкого фронта существуют "секреты" и квази-передний край.



