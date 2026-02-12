Аналітики проєкту DeepState оновили підхід до відображення ситуації на фронті, зазначивши, що тепер сірий колір на мапі позначає зони проникнення (інфільтрації). Як пояснюють експерти, це рішення назрівало давно, адже за останній рік характер бойових дій докорінно змінився.

«Класичний сіряк помер»: DeepState змінює підхід до мапування через нові реалії війни

"Класичне розуміння лінії бойового зіткнення вже зникло. Нема двох ліній шанців, в яких сидить передній край і воює", — зазначають у DeepState. За їхніми словами, війна набула специфічних форм, де замість чіткого фронту існують "секрети" та квазі-передній край.

Ситуація на місцях часто виглядає так, що локальну лінію провести неможливо: "В деяких селах... в одному підвалі наші, в іншому кац*пи, потім знову наші, потім знову кац*пи". При цьому піхотні позиції можуть не вступати у прямий бій, адже зараз передусім "воюють дрони", а головне завдання бійців — вижити, не видаючи своєї присутності.

Аналітики також звертають увагу на складну динаміку просування ворога: окупанти часто не проводять зачисток, а рухаються далі, через що українські позиції можуть опинятися в їхньому тилу на 10-12 км. Водночас ворог може місяцями перебувати в тилу Сил Оборони.

"Зона інфільтрації — це присутність (тимчасова, постійна чи періодична) обох сторін війни", — підсумовують у DeepState, наголошуючи, що наявність кількох прихованих бійців у населеному пункті, де вже закріпилися сили ворога, більше не може вважатися фактом контролю території.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Покровському напрямку не існує суцільної лінії фронту, а так звана "сіра зона" може простягатися на десятки кілометрів. Про це повідомляють у 7 корпусі ДШВ.