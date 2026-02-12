Аналитики проекта DeepState обновили подход к отражению ситуации на фронте, отметив, что серый цвет на карте обозначает зоны проникновения (инфильтрации). Как объясняют эксперты, это решение назревало давно, ведь за последний год характер боевых действий изменился в корне.

«Классический серяк умер»: DeepState меняет подход к картографированию из-за новых реалий войны

"Классическое понимание линии боевого столкновения уже исчезло. Нет двух линий шансов, в которых сидит передний край и сражается", — отмечают в DeepState. По их словам, война приобрела специфические формы, где вместо четкого фронта существуют "секреты" и квази-передний край.

Ситуация на местах часто выглядит так, что локальную линию провести невозможно: "В некоторых селах... в одном подвале наши, в другом кац*пы, потом снова наши, потом снова кац*пы". При этом пехотные позиции могут не вступать в прямое сражение, ведь сейчас прежде всего "воюют дроны", а главная задача бойцов — выжить, не выдавая своего присутствия.

Аналитики также обращают внимание на сложную динамику продвижения врага: оккупанты часто не проводят зачистки, а двигаются дальше, из-за чего украинские позиции могут оказываться в их тылу на 10-12 км. В то же время враг может месяцами находиться в тылу Сил Обороны.

"Зона инфильтрации — это присутствие (временное, постоянное или периодическое) обеих сторон войны", — заключают в DeepState, отмечая, что наличие нескольких скрытых бойцов в населенном пункте, где уже закрепились силы врага, больше не может считаться фактом контроля территории.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Покровском направлении не существует сплошной линии фронта, а так называемая "серая зона" может простираться на десятки километров. Об этом сообщают в 7 корпусе ДШВ.