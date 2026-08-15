Росія стирає межу з окупованими територіями: що задумали у ФСБ

Федеральна служба безпеки Росії планує скасувати прикордонні зони на окремих ділянках Ростовської та Воронезької областей, які безпосередньо межують із тимчасово окупованими територіями України. У Києві вважають це черговою спробою Москви легалізувати окупацію адміністративними рішеннями.

ФСБ. Фото: з відкритих джерел

За даними Міністерства закордонних справ України, відповідні зміни передбачені проєктами відомчих наказів російських силових структур. У документах такі кроки пояснюються нібито "включенням" захоплених українських територій до складу РФ.

Українське МЗС наголошує: фактично Росія намагається перенести прикордонний контроль на зовнішні межі окупованих українських територій. Таким чином Москва прагне створити адміністративну картину, за якою між РФ та захопленими нею районами України більше не існуватиме окремої межі.

У Києві назвали це спробою видати бажане за дійсне. Українська сторона підкреслює, що російські закони, укази чи накази не здатні змінити міжнародно визнаний статус українських територій.

"Окупація не створює суверенітету, а спроба анексії не породжує територіальних прав", — заявили в МЗС.

Йдеться про тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Крим і Севастополь. Українська сторона наголошує, що незалежно від того, як Москва позначає ці території у власних документах, Росія залишається державою-окупантом.

У МЗС також підкреслили, що зміна російських пунктів контролю, документів або карт не впливає на державний кордон України. Його статус визначений міжнародним правом і не може бути змінений в односторонньому порядку рішеннями Кремля.

Таким чином, нова ініціатива ФСБ виглядає не просто як технічна зміна режиму прикордонних зон, а як чергова спроба Москви закріпити окупаційні претензії через власну адміністративну систему.

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