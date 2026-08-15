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Россия стирает границу с оккупированными территориями: что задумали в ФСБ

Москва хочет отменить приграничные зоны у захваченных украинских земель, прикрывая это собственными «законами»

15 августа 2026, 12:34
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Кравцев Сергей

Федеральная служба безопасности России планирует отменить приграничные зоны на отдельных участках Ростовской и Воронежской областей, непосредственно граничащих с временно оккупированными территориями Украины. В Киеве считает это очередной попыткой Москвы легализовать оккупацию административными решениями.

Россия стирает границу с оккупированными территориями: что задумали в ФСБ

ФСБ. Фото: из открытых источников

Согласно данным Министерства иностранных дел Украины, соответствующие изменения предусмотрены проектами ведомственных приказов российских силовых структур. В документах такие шаги объясняются якобы "включением" захваченных украинских территорий в состав РФ.

Украинский МИД отмечает: фактически Россия пытается перенести пограничный контроль на внешние границы оккупированных украинских территорий. Таким образом, Москва стремится создать административную картину, по которой между РФ и захваченными ею районами Украины больше не будет отдельного предела.

В Киеве назвали это попыткой выдать желаемое за действительное. Украинская сторона подчеркивает, что российские законы, указы или приказы не способны изменить международно-признанный статус украинских территорий.

"Оккупация не создает суверенитета, а попытка аннексии не порождает территориальных прав", — заявили в МИД.

Речь идет о временно оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также Крым и Севастополь. Украинская сторона отмечает, что независимо от того, как Москва обозначает эти территории в собственных документах, Россия остается государством-оккупантом.

В МИДе также подчеркнули, что изменение российских пунктов контроля, документов или карт не влияет на государственную границу Украины. Его статус определен международным правом и не может изменяться в одностороннем порядке решениями Кремля.

Таким образом, новая инициатива ФСБ выглядит не просто как техническое изменение режима пограничных зон, а очередная попытка Москвы закрепить оккупационные претензии через собственную административную систему.

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Источник: https://t.me/Ukraine_MFA/10012
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