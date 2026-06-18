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Росія сповна відплатить за війну: Москву будуть атакувати рої смертельних ракет "Рута"

Ракета-дрон «Рута» може отримати нові можливості завдяки бойовому ШІ Hivemind, який підвищує її автономність і ефективність

18 червня 2026, 15:10
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Клименко Елена

Російські міста можуть опинитися під загрозою нових масованих ударів у відповідь за руйнування української інфраструктури та втрати серед цивільного населення. За даними Defence Express, Україна наближається до етапу, коли зможе застосовувати скоординовані групи ракет-дронів "Рута" проти об’єктів на території РФ.

Росія сповна відплатить за війну: Москву будуть атакувати рої смертельних ракет "Рута"

Ракета "Рута". Фото: з відкритих джерел

Йдеться про розвиток високотехнологічних рішень, які базуються на інтеграції бойового штучного інтелекту Hivemind, створеного компаніями Shield AI та Destinus. Саме ця система дозволяє безпілотним платформам діяти автономно, адаптуючи маршрути та приймаючи рішення без постійного втручання оператора.

Під час серії випробувань технологію поступово впроваджували у різні типи дронів. Спочатку ШІ інтегрували у платформу Hornet, де він продемонстрував здатність самостійно коригувати траєкторію польоту та змінювати маршрут відповідно до бойового завдання. Це стало важливим кроком до створення повністю автономних ударних систем.

На наступному етапі було сформовано комплексну розвідувально-ударну мережу. У ній розвідувальні безпілотники V-BAT виконували роль спостереження та ретрансляції даних, передаючи координати й завдання ударним апаратам у реальному часі. Така схема дозволяє координувати дії кількох типів дронів в єдиній системі.

Оновлена версія Hornet Block 2 також продемонструвала розширений функціонал, поєднуючи ударні та перехоплювальні можливості. Це відкриває перспективу створення автономних роїв безпілотників, здатних одночасно виконувати розвідку, ураження та протидію ворожим цілям.

Ключовим завданням нинішніх розробок є перенесення цих технологій на ракету-дрон "Рута". У перспективі це дозволить формувати синхронізовані ударні групи, де кілька платформ діятимуть як єдина система.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський пропагандист Володимир Соловйов після удару безпілотників по Москві звернувся до жителів міста із закликом зберігати спокій і не піддаватися паніці. Водночас він заявив, що тим, хто не здатний психологічно витримувати умови війни, варто залишити країну.



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