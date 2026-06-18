"Повторюйте шлях зрадників": пропагандист Соловйов після удару порадив росіянам тікати з країни

Російський пропагандист Володимир Соловйов після удару безпілотників по Москві звернувся до жителів міста із закликом зберігати спокій і не піддаватися паніці. Водночас він заявив, що тим, хто не здатний психологічно витримувати умови війни, варто залишити країну.

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У своїх висловлюваннях Соловйов наголосив, що росіяни повинні контролювати емоції та не реагувати істерично на обстріли. На його думку, важливо прийняти реальність воєнного стану та знаходити внутрішню опору в особистій та сімейній історії.

"Не істерити. Зрозуміти, що йде війна. І черпати сили, зокрема, в сімейних історіях", — сказав він у своєму виступі, закликаючи громадян до витримки та самоконтролю.

Окремо пропагандист різко висловився про тих, хто, за його словами, не може впоратися зі страхом або важко переносить наслідки атак. Таким людям він запропонував виїхати за межі Росії, назвавши їх "зрадниками" та поставивши під сумнів їхню лояльність до держави.

"Якщо ви слабкі, якщо у вас немає нічого російського, йдіть шляхом зрадників. Покидайте Батьківщину", — заявив Соловйов, коментуючи реакцію частини населення на обстріли.

На тлі цих заяв президент України Володимир Зеленський прокоментував масовані удари по Москві, подякувавши за ураження російських військових цілей та підкресливши їх значення як відповіді на атаки РФ по українських містах і громадах.

У Генеральному штабі ЗСУ уточнили деталі нічної операції, повідомивши про повторне ураження Московського нафтопереробного заводу та інших важливих об’єктів противника. Також українські сили завдали ударів по інфраструктурі, зокрема мостових переходах у Донецькій області та Кримському напрямку, які використовуються російськими військами для логістики.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив, що Анкара залишається відкритою до ролі посередника у можливих мирних переговорах між Україною та Росією. За його словами, Туреччина й надалі підтримує ідею завершення війни шляхом дипломатичного діалогу та готова надати будь-яку необхідну організаційну допомогу, зокрема запропонувати власний майданчик для проведення наступних раундів перемовин.