Российский пропагандист Владимир Соловьев после удара беспилотников по Москве обратился к жителям города с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В то же время он заявил, что тем, кто не способен психологически выдерживать условия войны, следует покинуть страну.

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В своих высказываниях Соловьев подчеркнул, что россияне должны контролировать эмоции и не реагировать истерически на обстрелы. По его мнению, важно принять реальность военного положения и находить внутреннюю опору в личной и семейной истории.

"Не истерить. Понять, что идет война. И черпать силы, в частности, в семейных историях", — сказал он в своем выступлении, призывая граждан к выдержке и самоконтролю.

Отдельно пропагандист резко высказался о тех, кто, по его словам, не может справиться со страхом или тяжело переносит последствия атак. Таким людям он предложил выехать за пределы России, назвав их "изменниками" и подверг сомнению их лояльность к государству.

"Если вы слабы, если у вас нет ничего русского, идите по пути предателей. Покидайте Родину", — заявил Соловьев, комментируя реакцию части населения на обстрелы.

На фоне этих заявлений президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированные удары по Москве, поблагодарив за поражение российских военных целей и подчеркнув их значение как ответы на атаки РФ по украинским городам и общинам.

В Генеральном штабе ВСУ уточнили детали ночной операции, сообщив о повторном поражении Московского нефтеперерабатывающего завода и других важных объектов противника. Также украинские силы нанесли удары по инфраструктуре, в том числе мостовые переходы в Донецкой области и Крымском направлении, которые используются российскими войсками для логистики.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара остается открытой к роли посредника в возможных мирных переговорах между Украиной и Россией. По его словам, Турция и дальше поддерживает идею завершения войны путем дипломатического диалога и готова оказать любую необходимую организационную помощь, в частности предложить собственную площадку для проведения следующих раундов переговоров.