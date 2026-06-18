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Россия сполна отплатит за войну: Москву будут атаковать рои смертельных ракет "Рута"

Ракета-дрон «Рута» может получить новые возможности благодаря боевому ШИ Hivemind, повышающему ее автономность и эффективность.

18 июня 2026, 15:10
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Клименко Елена

Российские города могут оказаться под угрозой новых массированных ударов в ответ на разрушение украинской инфраструктуры и потери среди гражданского населения. По данным Defence Express Украина приближается к этапу, когда сможет применять скоординированные группы ракет-дронов "Рута" против объектов на территории РФ.

Россия сполна отплатит за войну: Москву будут атаковать рои смертельных ракет "Рута"

Ракета "Рута". Фото: из открытых источников

Речь идет о развитии высокотехнологичных решений, основанных на интеграции боевого искусственного интеллекта Hivemind, созданного компаниями Shield AI и Destinus. Эта система позволяет беспилотным платформам действовать автономно, адаптируя маршруты и принимая решения без постоянного вмешательства оператора.

Во время серии испытаний технологию постепенно внедряли в разные типы дронов. Сначала ИИ интегрировали в платформу Hornet, где он продемонстрировал способность самостоятельно корректировать траекторию полета и изменять маршрут в соответствии с боевым заданием. Это явилось важным шагом к созданию полностью автономных ударных систем.

На следующем этапе была сформирована комплексная разведывательно-ударная сеть. В ней разведывательные беспилотники V-BAT выполняли роль наблюдения и ретрансляции данных, передавая координаты и задачи ударным аппаратам в реальном времени. Такая схема позволяет координировать действия нескольких типов дронов в единой системе.

Обновленная версия Hornet Block 2 также продемонстрировала расширенный функционал, совмещая ударные и перехватывающие возможности. Это открывает перспективу создания автономных роев беспилотников, способных одновременно производить разведку, поражение и противодействие враждебным целям.

Ключевой задачей нынешних разработок является перенос этих технологий на ракету-дрон "Рута". В перспективе это позволит формировать синхронизированные ударные группы, где несколько платформ будут действовать как единая система.

Портал "Комментарии" уже писал, что российский пропагандист Владимир Соловьев после удара беспилотников по Москве обратился к жителям города с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В то же время он заявил, что тем, кто не способен психологически выдерживать условия войны, следует покинуть страну.



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