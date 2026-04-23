Росія споряджає літаки ракетами: тривожне попередження про масовану атаку

Найближчими днями Росія може завдати масованого удару по території України. Зафіксована підготовка стратегічної авіації до майбутньої атаки. Обстріл може відбутися протягом 48 годин.

За даними моніторингових каналів, здійснюється передислокація 3 Ту-95МС з Далекого Сходу на аеродроми “Оленья” та “Енгельс”.

“Очікуємо масований ракетний удар протягом наступних 48 годин”, — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали радять українцям підготувати запаси води та резервні засоби живлення.

Раніше моніторингові канали повідомляли, що Росія розпочала підготовку до наступної масованої ракетної атаки по території України із залученням бортів стратегічної авіації.

“Протягом наступних декількох діб, очікуємо передислокації бортів Ту-95МС з Далекого Сходу на аеродроми “Енгельс” та "Оленья”. Відповідно, не споряджені борти — на “Енгельс”, споряджені — на “Оленью”, — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють, що за деякими даними протягом 20 та 21 квітня ворог здійснив доставку великої кількості ударних БпЛА майже на всі пускові локації. Орієнтовна кількість на всіх локаціях налічує близько 950 одиниць:

до 200 на аеродром Шаталово;

до 190 на аеродром Приморськ-Ахтарськ;

до 150 на полігон Навля;

до 110 на аеродром Курськ;

до 100 на аеродром Донецьк;

до 90 на аеродром Міллерево;

до 60 на полігон Чауда;

до 50 на аеродром Гвардійське.

Також, за даними моніторингових каналів, російські війська здійснили підвіз орієнтовно 16 крилатих типу Іскандер-К та до 37 балістичних ракет Іскандер-М, кількість по всіх напрямках загалом.



