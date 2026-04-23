Россия снаряжает самолеты ракетами: тревожное предупреждение о массированной атаке

Кречмаровская Наталия
В ближайшие дни Россия может нанести массированный удар по территории Украины. Зафиксирована подготовка стратегической авиации к предстоящей атаке. Обстрел может произойти в течение 48 часов.
Обстрел. Фото портал "Комментарии"
По данным мониторинговых каналов, осуществляется передислокация 3 Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродромы Оленья и Энгельс.
Мониторинговые каналы советуют украинцам подготовить запасы воды и резервные средства питания.
Ранее мониторинговые каналы сообщали, что Россия приступила к подготовке к следующей массированной ракетной атаке по территории Украины с привлечением бортов стратегической авиации.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия накопила вблизи Украины немало оружия воздушного поражения и баллистических ракет.
Мониторинговые каналы сообщают, что, по некоторым данным, в течение 20 и 21 апреля враг осуществил доставку большого количества ударных БпЛА почти на все пусковые локации. Примерное количество на всех локациях насчитывает около 950 единиц:
до 200 на аэродром Шаталово;
к 190 на аэродром Приморск-Ахтарск;
до 150 на полигон Навля;
до 110 на аэродром Курск;
до 100 на аэродром Донецк;
до 90 на аэродром Миллерево;
до 60 на полигон Чауда;
до 50 на аэродром Гвардейское.
Также, по данным мониторинговых каналов, российские войска совершили подвоз ориентировочно 16 крылатых типа Искандер-К и до 37 баллистических ракет Искандер-М, количество по всем направлениям в целом.