Главная Новости Общество Война с Россией Россия снаряжает самолеты ракетами: тревожное предупреждение о массированной атаке
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия снаряжает самолеты ракетами: тревожное предупреждение о массированной атаке

Массированный обстрел с привлечением самолетов стратегической авиации возможен в течение двух суток

23 апреля 2026, 14:53
Кречмаровская Наталия

В ближайшие дни Россия может нанести массированный удар по территории Украины. Зафиксирована подготовка стратегической авиации к предстоящей атаке. Обстрел может произойти в течение 48 часов.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

По данным мониторинговых каналов, осуществляется передислокация 3 Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродромы Оленья и Энгельс.

"Ожидаем массированный ракетный удар в течение следующих 48 часов", — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы советуют украинцам подготовить запасы воды и резервные средства питания.

Ранее мониторинговые каналы сообщали, что Россия приступила к подготовке к следующей массированной ракетной атаке по территории Украины с привлечением бортов стратегической авиации.

“В течение следующих нескольких суток, ожидаем передислокации бортов Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродромы Энгельс и Оленья. Соответственно, не снаряженные борта – на “Энгельс”, снаряженные – на “Оленью”, – говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия накопила вблизи Украины немало оружия воздушного поражения и баллистических ракет.

Мониторинговые каналы сообщают, что, по некоторым данным, в течение 20 и 21 апреля враг осуществил доставку большого количества ударных БпЛА почти на все пусковые локации. Примерное количество на всех локациях насчитывает около 950 единиц:

  • до 200 на аэродром Шаталово;

  • к 190 на аэродром Приморск-Ахтарск;

  • до 150 на полигон Навля;

  • до 110 на аэродром Курск;

  • до 100 на аэродром Донецк;

  • до 90 на аэродром Миллерево;

  • до 60 на полигон Чауда;

  • до 50 на аэродром Гвардейское.

Также, по данным мониторинговых каналов, российские войска совершили подвоз ориентировочно 16 крылатых типа Искандер-К и до 37 баллистических ракет Искандер-М, количество по всем направлениям в целом.




