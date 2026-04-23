Россия снаряжает самолеты ракетами: тревожное предупреждение о массированной атаке

В ближайшие дни Россия может нанести массированный удар по территории Украины. Зафиксирована подготовка стратегической авиации к предстоящей атаке. Обстрел может произойти в течение 48 часов.

По данным мониторинговых каналов, осуществляется передислокация 3 Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродромы Оленья и Энгельс.

"Ожидаем массированный ракетный удар в течение следующих 48 часов", — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы советуют украинцам подготовить запасы воды и резервные средства питания.

Ранее мониторинговые каналы сообщали, что Россия приступила к подготовке к следующей массированной ракетной атаке по территории Украины с привлечением бортов стратегической авиации.

“В течение следующих нескольких суток, ожидаем передислокации бортов Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродромы Энгельс и Оленья. Соответственно, не снаряженные борта – на “Энгельс”, снаряженные – на “Оленью”, – говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают, что, по некоторым данным, в течение 20 и 21 апреля враг осуществил доставку большого количества ударных БпЛА почти на все пусковые локации. Примерное количество на всех локациях насчитывает около 950 единиц:

до 200 на аэродром Шаталово;

к 190 на аэродром Приморск-Ахтарск;

до 150 на полигон Навля;

до 110 на аэродром Курск;

до 100 на аэродром Донецк;

до 90 на аэродром Миллерево;

до 60 на полигон Чауда;

до 50 на аэродром Гвардейское.

Также, по данным мониторинговых каналов, российские войска совершили подвоз ориентировочно 16 крылатых типа Искандер-К и до 37 баллистических ракет Искандер-М, количество по всем направлениям в целом.



