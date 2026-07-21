Росія шукає пролом в обороні України: названо п'ять найнапруженіших ділянок фронту

Російська армія активізувала спроби перевірити міцність української оборони практично на всій лінії фронту. Основна мета таких дій – виявити найуразливіші ділянки, де надалі можна зосередити основні сили для наступу. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, зараз противник діє одразу на кількох напрямках, використовуючи тактику розвідки боєм. Російські підрозділи проводять локальні атаки, оцінюючи реакцію українських захисників та намагаючись визначити, де оборону простіше прорватиме.

Найскладніша ситуація, за оцінкою українського командування, зберігається на Великобурлуцькому напрямку, в районі Козачої Лопані, на Вовчанському напрямку, в районі Липців, а також на сході Сумської області, включаючи район населеного пункту Грабовське.

Трегубов наголосив, що саме на цих ділянках російські війська виявляють найбільшу активність. Водночас він зазначив, що командування армії РФ також розглядає напрямок Дегтярного як потенційно перспективний, проте поки що інтенсивних бойових дій там не фіксується.

Українські військові вважають, що така тактика свідчить про підготовку противника до подальших наступальних дій. Замість масштабних атак росіяни намагаються поступово визначити найслабші позиції української оборони, щоби згодом зосередити зусилля саме там.

Незважаючи на постійний тиск, Сили оборони продовжують утримувати позиції та відстежують зміни у діях російських підрозділів. Військові наголошують, що ситуація залишається напруженою, проте перебуває під контролем, а українське командування вживає заходів для посилення найуразливіших напрямків.

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