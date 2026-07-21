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Россия ищет брешь в обороне Украины: названы пять самых напряженных участков фронта

Оккупанты усилили разведку боем сразу на нескольких направлениях, пытаясь определить слабые места украинской линии обороны

21 июля 2026, 13:32
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Кравцев Сергей

Российская армия активизировала попытки проверить прочность украинской обороны практически по всей линии фронта. Основная цель таких действий – выявить наиболее уязвимые участки, где в дальнейшем можно сосредоточить основные силы для наступления. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Россия ищет брешь в обороне Украины: названы пять самых напряженных участков фронта

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, сейчас противник действует сразу на нескольких направлениях, используя тактику разведки боем. Российские подразделения проводят локальные атаки, оценивая реакцию украинских защитников и пытаясь определить, где оборону будет проще прорвать.

Наиболее сложная обстановка, по оценке украинского командования, сохраняется на Великобурлукском направлении, в районе Казачьей Лопани, на Волчанском направлении, в районе Липцев, а также на востоке Сумской области, включая район населенного пункта Грабовское.

Трегубов подчеркнул, что именно на этих участках российские войска проявляют наибольшую активность. В то же время он отметил, что командование армии РФ также рассматривает направление Дегтярного как потенциально перспективное, однако пока интенсивных боевых действий там не фиксируется.

Украинские военные считают, что подобная тактика свидетельствует о подготовке противника к дальнейшим наступательным действиям. Вместо масштабных атак россияне пытаются постепенно определить наиболее слабые позиции украинской обороны, чтобы впоследствии сосредоточить усилия именно там.

Несмотря на постоянное давление, Силы обороны продолжают удерживать позиции и отслеживают изменения в действиях российских подразделений. Военные подчеркивают, что ситуация остается напряженной, однако находится под контролем, а украинское командование принимает меры для усиления наиболее уязвимых направлений.

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