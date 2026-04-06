Росія шукає нову тактику на війні проти України: про що вже думають

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що російське командування намагається впровадити нову тактику використання безпілотників для підтримки штурмових підрозділів.

Нова тактика Росії на війні проти України

За наявною інформацією, командувач військ безпілотних систем рф Юрій Ваганов розглядає можливість застосування FPV-дронів для прикриття піхоти під час атак. Йдеться про створення постійного повітряного патрулювання, яке має перехоплювати українські ударні дрони ще в повітрі.

Ідея полягає в тому, щоб скоротити час реакції на загрозу з боку українських “бомберів”, які ефективно знищують російську піхоту під час штурмів. Таким чином російські сили намагаються зменшити втрати та підвищити ефективність наступальних дій.

Водночас, за оцінкою Бутусова, у сфері тактики та планування дронової війни росія наразі поступається Україні. Попри це, противник має перевагу в ресурсах і можливості масштабування, що дозволяє йому швидко впроваджувати нові рішення на практиці.

Експерти зазначають, що наразі російські війська безпілотних систем лише формують підходи до підтримки штурмових дій, оскільки ефективної тактики в цьому напрямку у них поки що немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійська армія нарощує підготовку до нових масованих ударів безпілотниками по території України. За останні два дні на пускові майданчики було доставлено до 1000 ударних дронів.

Зокрема, лише за одну добу росіяни перекинули близько 480 безпілотників на кілька ключових локацій, які використовуються для запусків. Йдеться про райони Цимбулового, Міллерового, Шаталового, Курська та Навлі. Таке різке накопичення дронів може свідчити про підготовку до чергової хвилі масованих атак. Експерти зазначають, що подібна тактика дозволяє ворогу формувати великі ударні групи БпЛА та перевантажувати українську систему протиповітряної оборони. Окрім цього, накопичення техніки в різних точках запуску ускладнює прогнозування напрямків атак і дозволяє здійснювати комбіновані удари з різних напрямків.

