Россия ищет новую тактику на войне против Украины: о чем уже думают

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что российское командование пытается ввести новую тактику использования беспилотников для поддержки штурмовых подразделений.

Новая тактика России на войне против Украины

По имеющейся информации, командующий войсками беспилотных систем России Юрий Ваганов рассматривает возможность применения FPV-дронов для прикрытия пехоты во время атак. Речь идет о создании постоянного воздушного патрулирования, которое должно перехватывать украинские ударные дроны еще в воздухе.

Идея состоит в том, чтобы сократить время реакции на угрозу со стороны украинских "бомберов", эффективно уничтожающих российскую пехоту во время штурмов. Таким образом, российские силы пытаются уменьшить потери и повысить эффективность наступательных действий.

В то же время, по оценке Бутусова, в сфере тактики и планирования дроновой войны Россия уступает Украине. Несмотря на это, противник имеет преимущество в ресурсах и возможности масштабирования, что позволяет быстро внедрять новые решения на практике.

Эксперты отмечают, что российские войска беспилотных систем только формируют подходы к поддержке штурмовых действий, поскольку эффективной тактики в этом направлении у них пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская армия наращивает подготовку к новым массированным ударам беспилотниками по территории Украины. За последние два дня на пусковые площадки было доставлено до 1000 ударных дронов.

В частности, только за сутки россияне перебросили около 480 беспилотников на несколько ключевых локаций, используемых для запусков. Речь идет о районах Цимбулового, Миллерова, Шаталового, Курска и Навли. Такое резкое накопление дронов может свидетельствовать о подготовке к очередной волне массированных атак. Эксперты отмечают, что подобная тактика позволяет врагу формировать крупные ударные группы БПЛА и перегружать украинскую систему противовоздушной обороны. Кроме того, накопление техники в разных точках запуска затрудняет прогнозирование направлений атак и позволяет осуществлять комбинированные удары по разным направлениям.

