Россия ищет новую тактику на войне против Украины: о чем уже думают

Ткачова Марія
Журналист Юрий Бутусов сообщил, что российское командование пытается ввести новую тактику использования беспилотников для поддержки штурмовых подразделений.
Новая тактика России на войне против Украины
По имеющейся информации, командующий войсками беспилотных систем России Юрий Ваганов рассматривает возможность применения FPV-дронов для прикрытия пехоты во время атак. Речь идет о создании постоянного воздушного патрулирования, которое должно перехватывать украинские ударные дроны еще в воздухе.
Идея состоит в том, чтобы сократить время реакции на угрозу со стороны украинских "бомберов", эффективно уничтожающих российскую пехоту во время штурмов. Таким образом, российские силы пытаются уменьшить потери и повысить эффективность наступательных действий.
В то же время, по оценке Бутусова, в сфере тактики и планирования дроновой войны Россия уступает Украине. Несмотря на это, противник имеет преимущество в ресурсах и возможности масштабирования, что позволяет быстро внедрять новые решения на практике.
Эксперты отмечают, что российские войска беспилотных систем только формируют подходы к поддержке штурмовых действий, поскольку эффективной тактики в этом направлении у них пока нет.