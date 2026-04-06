Главная Новости Общество Война с Россией Россия ищет новую тактику на войне против Украины: о чем уже думают
Россия ищет новую тактику на войне против Украины: о чем уже думают

В России пытаются изменить тактику дроновой войны — FPV-дроны хотят использовать для прикрытия штурмовых групп

6 апреля 2026, 23:39
Автор:
Ткачова Марія

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что российское командование пытается ввести новую тактику использования беспилотников для поддержки штурмовых подразделений.

Россия ищет новую тактику на войне против Украины: о чем уже думают

Новая тактика России на войне против Украины

По имеющейся информации, командующий войсками беспилотных систем России Юрий Ваганов рассматривает возможность применения FPV-дронов для прикрытия пехоты во время атак. Речь идет о создании постоянного воздушного патрулирования, которое должно перехватывать украинские ударные дроны еще в воздухе.

Идея состоит в том, чтобы сократить время реакции на угрозу со стороны украинских "бомберов", эффективно уничтожающих российскую пехоту во время штурмов. Таким образом, российские силы пытаются уменьшить потери и повысить эффективность наступательных действий.

В то же время, по оценке Бутусова, в сфере тактики и планирования дроновой войны Россия уступает Украине. Несмотря на это, противник имеет преимущество в ресурсах и возможности масштабирования, что позволяет быстро внедрять новые решения на практике.

Эксперты отмечают, что российские войска беспилотных систем только формируют подходы к поддержке штурмовых действий, поскольку эффективной тактики в этом направлении у них пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская армия наращивает подготовку к новым массированным ударам беспилотниками по территории Украины. За последние два дня на пусковые площадки было доставлено до 1000 ударных дронов.
В частности, только за сутки россияне перебросили около 480 беспилотников на несколько ключевых локаций, используемых для запусков. Речь идет о районах Цимбулового, Миллерова, Шаталового, Курска и Навли. Такое резкое накопление дронов может свидетельствовать о подготовке к очередной волне массированных атак. Эксперты отмечают, что подобная тактика позволяет врагу формировать крупные ударные группы БПЛА и перегружать украинскую систему противовоздушной обороны. Кроме того, накопление техники в разных точках запуска затрудняет прогнозирование направлений атак и позволяет осуществлять комбинированные удары по разным направлениям.



Источник: https://t.me/ButusovPlus/28305
