Підготовка до удару: росія стягує тисячі БпЛА

Російська армія нарощує підготовку до нових масованих ударів безпілотниками по території України. За останні два дні на пускові майданчики було доставлено до 1000 ударних дронів.

Росія готує масштабний удар по території України

Зокрема, лише за одну добу росіяни перекинули близько 480 безпілотників на кілька ключових локацій, які використовуються для запусків. Йдеться про райони Цимбулового, Міллерового, Шаталового, Курська та Навлі.

Таке різке накопичення дронів може свідчити про підготовку до чергової хвилі масованих атак. Експерти зазначають, що подібна тактика дозволяє ворогу формувати великі ударні групи БпЛА та перевантажувати українську систему протиповітряної оборони.

Окрім цього, накопичення техніки в різних точках запуску ускладнює прогнозування напрямків атак і дозволяє здійснювати комбіновані удари з різних напрямків.

Аналітики також звертають увагу, що росія продовжує активно поповнювати запаси безпілотників, що свідчить про довгострокову ставку на дронову війну як один із ключових елементів тиску на Україну.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Україна вперше за час повномасштабної війни перевершила росію за кількістю далекобійних атак безпілотниками. Такий висновок зробив американський телеканал ABC News на основі аналізу офіційних даних обох сторін.

Зокрема, за інформацією міноборони рф, у березні російська протиповітряна оборона нібито збила 7347 українських безпілотників. Це рекордний показник за весь час війни, що свідчить про значне зростання інтенсивності українських ударів. У середньому росії доводилося відбивати близько 237 дронів щодня. Водночас у москві не розкривають загальну кількість запущених БПЛА, тому ці дані не відображають повну картину. Зі свого боку, за даними Повітряних сил ЗСУ, у березні росія здійснила 6462 атаки дронами та запустила 138 ракет по території України. Українська протиповітряна оборона змогла знищити або нейтралізувати 5833 безпілотники та 102 ракети.

