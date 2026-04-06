Підготовка до удару: росія стягує тисячі БпЛА

Ткачова Марія
Російська армія нарощує підготовку до нових масованих ударів безпілотниками по території України. За останні два дні на пускові майданчики було доставлено до 1000 ударних дронів.
Росія готує масштабний удар по території України
Зокрема, лише за одну добу росіяни перекинули близько 480 безпілотників на кілька ключових локацій, які використовуються для запусків. Йдеться про райони Цимбулового, Міллерового, Шаталового, Курська та Навлі.
Таке різке накопичення дронів може свідчити про підготовку до чергової хвилі масованих атак. Експерти зазначають, що подібна тактика дозволяє ворогу формувати великі ударні групи БпЛА та перевантажувати українську систему протиповітряної оборони.
Окрім цього, накопичення техніки в різних точках запуску ускладнює прогнозування напрямків атак і дозволяє здійснювати комбіновані удари з різних напрямків.
Аналітики також звертають увагу, що росія продовжує активно поповнювати запаси безпілотників, що свідчить про довгострокову ставку на дронову війну як один із ключових елементів тиску на Україну.