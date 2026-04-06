Подготовка к удару: россия стягивает тысячи БпЛА

Российская армия наращивает подготовку новых массированных ударов беспилотниками по территории Украины. За последние два дня на пусковые площадки было доставлено до 1000 ударных дронов.

Россия готовит масштабный удар по территории Украины

В частности, только за сутки россияне перебросили около 480 беспилотников на несколько ключевых локаций, используемых для запусков. Речь идет о районах Цимбулового, Миллерова, Шаталового, Курска и Навли.

Такое резкое накопление дронов может свидетельствовать о подготовке к очередной волне массированных атак. Эксперты отмечают, что подобная тактика позволяет врагу формировать крупные ударные группы БПЛА и перегружать украинскую систему противовоздушной обороны.

Кроме того, накопление техники в разных точках запуска затрудняет прогнозирование направлений атак и позволяет осуществлять комбинированные удары по разным направлениям.

Аналитики также обращают внимание, что Россия продолжает активно пополнять запасы беспилотников, что свидетельствует о долгосрочной ставке на дроновую войну как один из ключевых элементов давления на Украину.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина впервые за время полномасштабной войны превзошла россию по количеству дальнобойных атак беспилотниками. Такое заключение сделал американский телеканал ABC News на основе анализа официальных данных обеих сторон.

В частности, по информации минобороны России, в марте российская противовоздушная оборона якобы сбила 7347 украинских беспилотников. Это рекордный показатель за все время войны, что свидетельствует о значительном росте интенсивности украинских ударов. В среднем россии приходилось отбивать около 237 дронов в день. В то же время в Москве не раскрывают общее количество запущенных БПЛА, поэтому эти данные не отражают полную картину. Со своей стороны, по данным Воздушных сил ВСУ, в марте россия совершила 6462 атаки дронами и запустила 138 ракет по территории Украины. Украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить или нейтрализовать 5833 беспилотника и 102 ракеты.

