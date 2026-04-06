Подготовка к удару: россия стягивает тысячи БпЛА

Ткачова Марія
Российская армия наращивает подготовку новых массированных ударов беспилотниками по территории Украины. За последние два дня на пусковые площадки было доставлено до 1000 ударных дронов.
Россия готовит масштабный удар по территории Украины
В частности, только за сутки россияне перебросили около 480 беспилотников на несколько ключевых локаций, используемых для запусков. Речь идет о районах Цимбулового, Миллерова, Шаталового, Курска и Навли.
Такое резкое накопление дронов может свидетельствовать о подготовке к очередной волне массированных атак. Эксперты отмечают, что подобная тактика позволяет врагу формировать крупные ударные группы БПЛА и перегружать украинскую систему противовоздушной обороны.
Кроме того, накопление техники в разных точках запуска затрудняет прогнозирование направлений атак и позволяет осуществлять комбинированные удары по разным направлениям.
Аналитики также обращают внимание, что Россия продолжает активно пополнять запасы беспилотников, что свидетельствует о долгосрочной ставке на дроновую войну как один из ключевых элементов давления на Украину.