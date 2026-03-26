Росія щомісяця втрачає до 35 тисяч військових: Зеленський розкрив реальну ситуацію

Російська армія зазнає масштабних втрат на фронті, які досягли критичних показників. За словами президента України Володимира Зеленського, щомісяця Росія втрачає десятки тисяч військових, і ця цифра продовжує зростати. На тлі цього співвідношення втрат між сторонами значно змінилося на користь України.

Втрати РФ шокують: Зеленський назвав цифри, які ламають російський наратив

Як передають "Коментарі", про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Le Monde.

Рекордні втрати російської армії

За словами глави держави, нині російська армія втрачає від 30 до 35 тисяч військових щомісяця. Це один із найвищих показників від початку повномасштабної війни.

Фактично йдеться про масштаб, який складно компенсувати навіть для країни з великим мобілізаційним ресурсом.

Як змінилося співвідношення

Зеленський наголосив, що на початку війни співвідношення втрат було приблизно 1 до 3. Однак ситуація суттєво змінилася.

Станом на зараз Україна втрачає одного військового на шість–вісім російських, залежно від ділянки фронту.

Це свідчить про підвищення ефективності української оборони та зміни у тактиці ведення бойових дій.

Що це означає для фронту

Президент підкреслив: попри численні заяви Росії про наступ, реального просування її військ немає.

Відсутність значних успіхів на полі бою фактично означає стратегічну поразку, навіть якщо це не визнається публічно.

Водночас інформаційна кампанія Росії намагається створити іншу картину, особливо для міжнародної аудиторії.

Інформаційна війна триває

За словами Зеленського, Росії часто вдається просувати власні наративи за кордоном, зокрема у США.

Це створює додатковий виклик, адже боротьба відбувається не лише на фронті, а й у інформаційному просторі.

Чи буде нова мобілізація в РФ

Окремо президент прокоментував можливість нової масштабної мобілізації в Росії. За його словами, Кремль наразі уникає такого рішення.

Замість цього ставка робиться на контрактну армію, де людей залучають за значні фінансові виплати.

Однак питання мобілізації залишається відкритим і може змінити ситуацію у майбутньому.

Заяви президента України демонструють, що війна входить у нову фазу, де ключовим фактором стають не лише ресурси, а й ефективність їх використання.

Рекордні втрати Росії можуть суттєво вплинути на подальший перебіг бойових дій, навіть якщо офіційно це не визнається.

