Проніна Анна
Российская армия несет масштабные потери на фронте, которые достигли критических показателей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, ежемесячно Россия теряет десятки тысяч военных, и эта цифра продолжает расти. На фоне этого соотношение потерь между сторонами значительно изменилось в пользу Украины.
Потери РФ шокируют: Зеленский назвал цифры, которые ломают российский нарратив
Как передают "Комментарии", об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Monde.
По словам главы государства, сейчас российская армия теряет от 30 до 35 тысяч военных ежемесячно. Это один из самых высоких показателей с начала полномасштабной войны.
Фактически речь идет о масштабе, который сложно компенсировать даже для страны с большим мобилизационным ресурсом.
Зеленский подчеркнул, что в начале войны соотношение потерь было примерно 1 к 3. Однако ситуация существенно изменилась.
По состоянию на сегодняшний день Украина теряет одного военного на шесть-восемь российских , в зависимости от участка фронта.
Это свидетельствует о повышении эффективности украинской обороны и изменениях в тактике ведения боевых действий.
Президент подчеркнул, что, несмотря на многочисленные заявления России о наступлении, реального продвижения ее войск нет.
Отсутствие значительных успехов на поле боя фактически означает стратегическое поражение даже если это не признается публично.
В то же время, информационная кампания России пытается создать другую картину, особенно для международной аудитории.
По словам Зеленского, России часто удается продвигать собственные нарративы за границей, в том числе в США.
Это создает дополнительный вызов, ведь борьба проходит не только на фронте, но и в информационном пространстве.
Отдельно президент прокомментировал возможность новой масштабной мобилизации в России. По его словам, Кремль избегает такого решения.
Вместо этого ставка делается на контрактную армию, где людей привлекают за значительные финансовые выплаты.
Однако вопрос мобилизации остается открытым и может изменить ситуацию в будущем.
Рекордные потери России могут оказать существенное влияние на дальнейшее течение боевых действий, даже если официально это не признается.
