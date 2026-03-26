Российская армия несет масштабные потери на фронте, которые достигли критических показателей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, ежемесячно Россия теряет десятки тысяч военных, и эта цифра продолжает расти. На фоне этого соотношение потерь между сторонами значительно изменилось в пользу Украины.

Потери РФ шокируют: Зеленский назвал цифры, которые ломают российский нарратив

Как передают "Комментарии", об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Monde.

Рекордные потери русской армии

По словам главы государства, сейчас российская армия теряет от 30 до 35 тысяч военных ежемесячно. Это один из самых высоких показателей с начала полномасштабной войны.

Фактически речь идет о масштабе, который сложно компенсировать даже для страны с большим мобилизационным ресурсом.

Как изменилось соотношение

Зеленский подчеркнул, что в начале войны соотношение потерь было примерно 1 к 3. Однако ситуация существенно изменилась.

По состоянию на сегодняшний день Украина теряет одного военного на шесть-восемь российских , в зависимости от участка фронта.

Это свидетельствует о повышении эффективности украинской обороны и изменениях в тактике ведения боевых действий.

Что это означает для фронта

Президент подчеркнул, что, несмотря на многочисленные заявления России о наступлении, реального продвижения ее войск нет.

Отсутствие значительных успехов на поле боя фактически означает стратегическое поражение даже если это не признается публично.

В то же время, информационная кампания России пытается создать другую картину, особенно для международной аудитории.

Информационная война продолжается

По словам Зеленского, России часто удается продвигать собственные нарративы за границей, в том числе в США.

Это создает дополнительный вызов, ведь борьба проходит не только на фронте, но и в информационном пространстве.

Будет ли новая мобилизация в РФ

Отдельно президент прокомментировал возможность новой масштабной мобилизации в России. По его словам, Кремль избегает такого решения.

Вместо этого ставка делается на контрактную армию, где людей привлекают за значительные финансовые выплаты.

Однако вопрос мобилизации остается открытым и может изменить ситуацию в будущем.

Заявления президента Украины демонстрируют, что война входит в новую фазу, где ключевым фактором являются не только ресурсы, но и эффективность их использования.

Рекордные потери России могут оказать существенное влияние на дальнейшее течение боевых действий, даже если официально это не признается.

