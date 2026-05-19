Росія ще прицільно не била по цих об’єктах: попередження тривожне

Росія намагатиметься залишити українців влітку без води — таке попередження неодноразово озвучував і президент України Володимир Зеленський, і посадовці, і експерти.

Фото портал "Коментарі"

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко зазначив, що наразі складно спрогнозувати, що буде з роботою водоканалів. Він пояснив, що удари по системах водозабезпечення були й раніше — удари по Харківському водосховищу, водосховищу у Кривому Розі. Ці об'єкти фактично забезпечують міста водою, зауважив експерт. При цьому наголосив, що ударів по системах каналізації, по водоканалах не було.

"Якщо ми говоримо за Київ, то удари були по системах енергопостачання, а прямих ударів по водоканалу не було. Тобто удар по Києву підтверджує, що водоканали вразливі з точки зору відсутність електроенергії. І завдання із забезпеченням великих об'єктів резервними джерелами живлення поки не виконане", — зазначив Попенко.

Така ж, за його словами, історія з генераторами для водоканалу. При цьому експерт зазначив, що є значні складнощі з підключенням тощо.

“Тому поки ми говоримо, що в принципі водоканали досить серйозно вразливі, і це проблема, яка існує, і вона нікуди не поділася. Справді, є вказівка ​​починати будувати укриття. Десь, можливо, вони вже й будуються, бо це поки що закрита інформація. Наскільки швидко і все це збудують? Я маю великі сумніви, враховуючи досвід будівництва укриттів для об'єктів “Укренерго”. Думаю, ті самі питання будуть і щодо будівництва укриттів для водоканалу”, — зазначив він.

При цьому експерт зазначив, що місцева влада абсолютно не готова говорити чесно ні про ризики відключення води, ні про стан інфраструктури.

