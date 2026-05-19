Росія ще прицільно не била по цих об’єктах: попередження тривожне

Кречмаровская Наталия
Росія намагатиметься залишити українців влітку без води — таке попередження неодноразово озвучував і президент України Володимир Зеленський, і посадовці, і експерти.
Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко зазначив, що наразі складно спрогнозувати, що буде з роботою водоканалів. Він пояснив, що удари по системах водозабезпечення були й раніше — удари по Харківському водосховищу, водосховищу у Кривому Розі. Ці об'єкти фактично забезпечують міста водою, зауважив експерт. При цьому наголосив, що ударів по системах каналізації, по водоканалах не було.
Така ж, за його словами, історія з генераторами для водоканалу. При цьому експерт зазначив, що є значні складнощі з підключенням тощо.
При цьому експерт зазначив, що місцева влада абсолютно не готова говорити чесно ні про ризики відключення води, ні про стан інфраструктури.
