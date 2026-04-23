Росія хоче знищити об'єкти водопостачання: чи будуть українці з водою

Якщо взимку Росія намагалася занурити Україну в темряву та холод, то навесні та влітку є велика загроза ударів по об’єктах водозабезпечення. Що може призвести до критичної ситуації із водою. Портал “Коментарі” звернувся до Міністерства розвитку громад та територій України, щоб з'ясувати, як готують комунальних підприємств до стабільної роботи в критичних умовах, які рішення постачання води розробляють для багатоквартирних будинків у великих містах — Київ, Харків, Одеса, Дніпро тощо. І головне — які заходи розроблені на випадок надзвичайних ситуацій — ворожі удари по дамбах, прориви дамб та затоплення територій.

В Міністерстві, в межах компетенції, на офіційний запит відповіли, що були затверджені комплексні плани стійкості регіонів і окремих міст. Ці рішення були ухвалені на виконання указу Президента України від 14 березня 2026 року № 239/2026 щодо впровадження нової стратегії енергонезалежності та рішення РНБО 3 березня 2026 року.

Також було утворено Координаційний центр з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст та затверджене Положення про нього.

“Основними завданнями Центру, зокрема, є забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення”, — уточнили в Міністерстві.

Далі, як пояснили в Міністерстві, утворили робочу групу з питань забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення.

“У межах роботи Робочої групи ключовим пріоритетом визначено підвищення стійкості систем водопостачання до початку опалювального сезону 2026-2027 років, зокрема шляхом впровадження альтернативних джерел водозабезпечення”, — йдеться в повідомленні.

В Мінрозвитку пояснили, що робоча група, з метою нівелювання ризиків, зумовлених можливими пошкодженнями гідротехнічної інфраструктури, спрямовує зусилля на забезпечення сталого водопостачання шляхом розгортання альтернативних систем водозабору.

“Зазначений підхід передбачає інтеграцію автономних альтернативних джерел у загальну систему водопостачання, що дозволить підтримувати життєдіяльність населених пунктів у разі критичного падіння рівня води у відкритих водоймах або руйнації дамб”, — повідомили у відомстві.

При цьому уточнили, що проведення робіт із запобігання пошкодженню та аваріям на гідротехнічних спорудах, а також з ліквідації наслідків аварій на таких спорудах займається Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство).

