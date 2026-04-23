Россия хочет уничтожить объекты водоснабжения: будут ли украинцы с водой

Если зимой Россия пыталась погрузить Украину в темноту и холод, весной и летом есть большая угроза ударов по объектам водообеспечения. Что может привести к критической ситуации с водой. Портал "Комментарии" обратился в Министерство развития громад и территорий Украины, чтобы выяснить, как готовят коммунальные предприятия к стабильной работе в критических условиях, какие решения поставки воды разрабатывают для многоквартирных домов в больших городах — Киев, Харьков, Одесса, Днепр и т.д. И главное – какие меры разработаны на случай чрезвычайных ситуаций – вражеские удары по дамбам, прорывы дамб и затопление территорий.

В Министерстве в рамках компетенции на официальный запрос ответили, что были утверждены комплексные планы устойчивости регионов и отдельных городов. Эти решения были приняты во исполнение указа Президента Украины от 14 марта 2026 года № 239/2026 о внедрении новой стратегии энергонезависимости и решения СНБО 3 марта 2026 года.

Также был создан Координационный центр по реализации комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов и утверждено Положение о нем.

"Основными задачами Центра, в частности, обеспечение бесперебойного водоснабжения и водоотвода", — уточнили в Министерстве.

Далее, как пояснили в Министерстве, создали рабочую группу по обеспечению бесперебойного водоснабжения и водоотвода.

"В рамках работы Рабочей группы ключевым приоритетом определено повышение устойчивости систем водоснабжения к началу отопительного сезона 2026-2027 годов, в частности, путем внедрения альтернативных источников водоснабжения", — говорится в сообщении.

В Минразвитии пояснили, что рабочая группа, с целью нивелирования рисков, вызванных возможными повреждениями гидротехнической инфраструктуры, направляет усилия на обеспечение устойчивого водоснабжения путем развертывания альтернативных систем водозабора.

"Указанный подход предусматривает интеграцию автономных альтернативных источников в общую систему водоснабжения, что позволит поддерживать жизнедеятельность населенных пунктов при критическом падении уровня воды в открытых водоемах или разрушении дамб", — сообщили в ведомстве.

При этом уточнили, что проведение работ по предотвращению повреждений и аварий на гидротехнических сооружениях, а также по ликвидации последствий аварий на таких сооружениях занимается Государственное агентство водных ресурсов Украины (Госводагентство).

