Россия еще прицельно не била по этим объектам: предупреждение тревожное

Россия будет пытаться оставить украинцев летом без воды – такое предупреждение неоднократно озвучивал и президент Украины Владимир Зеленский, и чиновники, и эксперты.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко отметил, что сейчас сложно спрогнозировать, что будет с работой водоканалов. Он пояснил, что удары по системам водоснабжения были и раньше – удары по Харьковскому водохранилищу, водохранилищу в Кривом Роге. Эти объекты фактически снабжают города водой, отметил эксперт. При этом подчеркнул, что ударов по системам канализации по водоканалам не последовало.

"Если мы говорим за Киев, то удары были по системам энергоснабжения, а прямых ударов по водоканалу не было. То есть удар по Киеву подтверждает, что водоканалы уязвимы с точки зрения отсутствия электроэнергии. И задача с обеспечением крупных объектов резервными источниками питания пока не выполнена", — отметил Попенко.

Такова же, по его словам, история с генераторами для водоканала. При этом эксперт отметил, что есть значительные сложности с подключением.

"Поэтому пока мы говорим, что в принципе водоканалы достаточно серьезно уязвимы, и это проблема, которая существует, и она никуда не делась. Действительно, есть указание начинать строить укрытие. Где-то, возможно, они уже и строятся, потому что это пока закрытая информация. Как быстро все это построят? У меня большие сомнения, учитывая опыт строительства укрытий для объектов “Укрэнерго”. Думаю, те же вопросы будут и относительно строительства укрытий для водоканала”, — отметил он.

При этом эксперт отметил, что местные власти абсолютно не готовы говорить честно ни о рисках отключения воды, ни о состоянии инфраструктуры.

