Россия еще прицельно не била по этим объектам: предупреждение тревожное

Кречмаровская Наталия
Россия будет пытаться оставить украинцев летом без воды – такое предупреждение неоднократно озвучивал и президент Украины Владимир Зеленский, и чиновники, и эксперты.
Обстрел. Фото портал "Комментарии"
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко отметил, что сейчас сложно спрогнозировать, что будет с работой водоканалов. Он пояснил, что удары по системам водоснабжения были и раньше – удары по Харьковскому водохранилищу, водохранилищу в Кривом Роге. Эти объекты фактически снабжают города водой, отметил эксперт. При этом подчеркнул, что ударов по системам канализации по водоканалам не последовало.
Такова же, по его словам, история с генераторами для водоканала. При этом эксперт отметил, что есть значительные сложности с подключением.
При этом эксперт отметил, что местные власти абсолютно не готовы говорить честно ни о рисках отключения воды, ни о состоянии инфраструктуры.
