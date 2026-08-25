Росія сама загнала себе в пастку: у ВМС розкрили деталі про втрати РФ у Чорному морі

Росія, яка відмовляється від домовленостей щодо припинення атак на судна з аграрною продукцією в Чорному морі, сама зазнає значно більших втрат, ніж Україна. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук. Фото: із відкритих джерел

За його словами, попри погрози та атаки з боку Росії, український морський коридор продовжує працювати. Навігація з портів Великої Одеси не припиняється, а Україна має намір і надалі розширювати свої можливості.

Плетенчук зазначив, що російська сторона намагається демонструвати контроль над ситуацією, однак реальна картина, за його оцінкою, є іншою. Якщо оцінювати суто номінальні втрати в цій боротьбі за контроль над Чорним морем, Росія втрачає значно більше.

Окремо речник ВМС звернув увагу на традиційну тактику Москви під час переговорів. За його словами, щойно Росії пропонують певні домовленості, вона одразу намагається висунути додаткові вимоги та отримати нові поступки.

Подібна ситуація вже виникала після завершення дії "зернової угоди". Тоді Москва пов’язувала можливість її продовження зі зняттям санкцій. Водночас, за словами Плетенчука, Росія фактично сама зацікавлена у домовленостях щодо безпеки судноплавства.

Причина – проблеми з експортом власного зерна. У РФ уже порушується питання про можливий державний викуп збіжжя, яке країна не зможе фізично відвантажити через чорноморські порти. Саме ці гавані мають критичне значення для російського зернового експорту.

Особливо складною, за словами представника ВМС, залишається ситуація в Новоросійську. Робота місцевого портового комплексу суттєво скоротилася, а обсяги відвантажень, за оцінкою Плетенчука, можуть наближатися до нуля.

"З відвантаженням там теж усе дуже сумно для росіян", — підсумував речник ВМС.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Чорне море фактично зупинилося: у ВМС зробили тривожну заяву про судноплавство.



