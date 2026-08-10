Чорне море фактично зупинилося: у ВМС зробили тривожну заяву про судноплавство

Росія фактично заблокувала цивільне судноплавство в Чорному морі біля українського узбережжя. Наразі проходів немає, а роботу морського коридору, зокрема з портів Великої Одеси, призупинено. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук. Фото: із відкритих джерел

"Станом на зараз навігації нема, тобто проходів нема", – повідомив він, зазначивши, що ситуація безпосередньо пов'язана з російськими атаками.

За словами Плетенчука, українські Сили оборони вже працюють над тим, щоб протидіяти російському терору в акваторії. До цього залучені не лише Військово-морські сили, а й Повітряні сили, морська та армійська авіація.

Водночас РФ останнім часом змінила тактику застосування безпілотників. Приблизно із середини липня окупанти почали періодично використовувати баражуючі боєприпаси типу "Бандероль", а також реактивні "Шахеди-238". Це створює додаткову загрозу для портової інфраструктури та судноплавства.

Плетенчук наголосив, що Україна намагається максимально зменшити ефект від російських атак. За його словами, нинішня криза в Чорному морі далеко не перша після початку повномасштабної війни.

"Військово-морські сили знайшли вихід з подібних ситуацій", – зазначив речник.

Він запевнив, що українські військові продовжують шукати рішення і цього разу. За словами Плетенчука, завдання полягає у тому, щоб максимально зменшити вплив російських атак та повернути можливість безпечного проходу суден.

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