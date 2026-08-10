Черное море фактически остановилось: в ВМС сделали тревожное заявление о судоходстве

Россия фактически заблокировала гражданское судоходство в Черном море у украинского побережья. Проходов пока нет, а работа морского коридора, в том числе из портов Большой Одессы, приостановлена. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук. Фото: из открытых источников

"По состоянию на данный момент навигации нет, то есть проходов нет", – сообщил он, отметив, что ситуация напрямую связана с российскими атаками.

По словам Плетенчука, украинские Силы обороны уже работают над тем, чтобы противодействовать российскому террору в акватории. К этому привлечены не только военно-морские силы, но и воздушные силы, морская и армейская авиация.

В то же время, РФ в последнее время изменила тактику применения беспилотников. Приблизительно с середины июля оккупанты начали периодически использовать баражирующие боеприпасы типа "Бандероль", а также реактивные "Шахеды-238". Это создает дополнительную угрозу портовой инфраструктуре и судоходству.

Плетенчук подчеркнул, что Украина пытается максимально снизить эффект от российских атак. По его словам, нынешний кризис в Черном море далеко не первый после начала полномасштабной войны.

"Военно-морские силы нашли выход из подобных ситуаций", – отметил спикер.

Он заверил, что украинские военные продолжают искать решение и в этот раз. По словам Плетенчука, задача состоит в том, чтобы максимально снизить влияние российских атак и вернуть возможность безопасного прохода судов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Черном море становится слишком опасно: какое решение приняла Турция из-за войны в Украине.



