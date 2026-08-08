У Чорному морі стає надто небезпечно: яке рішення ухвалила Туреччина через війну в Україні

Туреччина почала обмежувати рух окремих комерційних судів через протоку Дарданелли на тлі зростання атак у Чорному морі. Під обмеження потрапили, зокрема, судна, які прямують до російського Новоросійська, а деякі кораблі, які прямують до України, також зіткнулися із затримками. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Чорне море. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, Генеральне управління безпеки прибережних зон Туреччини повідомило низку судів про зупинення видачі транзитних дозволів або попередило необхідність додаткового часу для розгляду заявок на прохід через Дарданелли.

Новоросійськ є одним із ключових центрів експорту російської нафти та зерна, тому будь-які обмеження руху суден здатні позначитися на міжнародних поставках. При цьому офіційного пояснення свого рішення Анкара поки що не надала.

Судячи з даних відстеження судів, обмеження не мають загального характеру. У суботу через Дарданелли продовжували проходити судна, що прямували до портів Болгарії, Румунії, Грузії та Туреччини.

Приводом для занепокоєння Туреччини стали атаки, що почастішали, на комерційне судноплавство. Раніше цього тижня турецьке МЗС повідомило, що кілька громадян країни отримали поранення внаслідок ударів безпілотників по двох турецьких судах.

В Анкарі закликали всі сторони війни терміново вжити заходів для забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі. Турецька влада також попередила про потенційно серйозні наслідки подальшої ескалації, включаючи ризики для продовольчої безпеки.

Загрози для торгівлі виявлялися і раніше. Минулого місяця турецьке судно зазнало атаки неподалік нафтового терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську. Через удари робота об'єкта неодноразово припинялася.

Нова хвиля атак може посилити тиск на світові ринки нафти та зерна. Ситуація особливо чутлива на тлі перебоїв із постачанням енергоносіїв через війну на Близькому Сході. Крім того, ризики для експорту зерна із Чорноморського регіону вже сприяли зростанню світових цін на пшеницю.

Таким чином, Чорне море поступово перетворюється на ще одну зону підвищеного ризику для міжнародного судноплавства, а рішення Анкари показує, наскільки серйозно Туреччина оцінює загрозу для комерційних судів.

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