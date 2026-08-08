В Черном море становится слишком опасно: какое решение приняла Турция из-за войны в Украине

Турция начала ограничивать движение отдельных коммерческих судов через пролив Дарданеллы на фоне роста атак в Черном море. Под ограничения попали, в частности, суда, направляющиеся к российскому Новороссийску, а некоторые корабли, следующие в Украину, также столкнулись с задержками. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Черное море. Фото: из открытых источников

По данным издания, Генеральное управление безопасности прибрежных зон Турции уведомило ряд судов о приостановке выдачи транзитных разрешений либо предупредило о необходимости дополнительного времени для рассмотрения заявок на проход через Дарданеллы.

Новороссийск является одним из ключевых центров экспорта российской нефти и зерна, поэтому любые ограничения движения судов способны отразиться на международных поставках. При этом официального объяснения своего решения Анкара пока не предоставила.

Судя по данным отслеживания судов, ограничения не носят общего характера. В субботу через Дарданеллы продолжали проходить суда, направлявшиеся в порты Болгарии, Румынии, Грузии и Турции.

Поводом для беспокойства Турции стали участившиеся атаки на коммерческое судоходство. Ранее на этой неделе турецкий МИД сообщил, что несколько граждан страны получили ранения в результате ударов беспилотников по двум турецким судам.

В Анкаре призвали все стороны войны срочно принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Турецкие власти также предупредили о потенциально серьезных последствиях дальнейшей эскалации, включая риски для продовольственной безопасности.

Угрозы для торговли уже проявлялись и ранее. В прошлом месяце турецкое судно подверглось атаке неподалеку от нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Из-за ударов работа объекта неоднократно приостанавливалась.

Новая волна атак может усилить давление на мировые рынки нефти и зерна. Ситуация особенно чувствительна на фоне перебоев с поставками энергоносителей из-за войны на Ближнем Востоке. Кроме того, риски для экспорта зерна из Черноморского региона уже способствовали росту мировых цен на пшеницу.

Таким образом, Черное море постепенно превращается в еще одну зону повышенного риска для международного судоходства, а решение Анкары показывает, насколько серьезно Турция оценивает угрозу для коммерческих судов.

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