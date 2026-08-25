Россия сама загнала себя в ловушку: в ВМС раскрыли детали о потерях РФ в Черном море

Россия, которая отказывается от договоренностей по прекращению атак на суда с аграрной продукцией в Черном море, сама несёт значительно большие потери, чем Украина. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук. Фото: из открытых источников

По его словам, вопреки угрозам и атакам со стороны России, украинский морской коридор продолжает работать. Навигация из портов Большой Одессы не прекращается, а Украина намерена и дальше расширять свои возможности.

Плетенчук отметил, что российская сторона пытается демонстрировать контроль над ситуацией, однако реальная картина, по его оценке, другая. Если оценивать чисто номинальные потери в этой борьбе за контроль над Черным морем, Россия теряет гораздо больше.

Отдельно представитель ВМС обратил внимание на традиционную тактику Москвы во время переговоров. По его словам, как только России предлагают определенные договоренности, она сразу пытается выдвинуть дополнительные требования и получить новые уступки.

Подобная ситуация уже возникала после завершения действия "зернового соглашения". Тогда Москва связывала возможность ее продления со снятием санкций. В то же время, по словам Плетенчука, Россия фактически сама заинтересована в договоренностях по безопасности судоходства.

Причина – проблемы с экспортом собственного зерна. В РФ уже поднимается вопрос о возможном государственном выкупе зерна, который страна не сможет физически отгрузить из-за черноморских портов. Конкретно эти гавани имеют критическое значение для русского зернового экспорта.

Особо сложной, по словам представителя ВМС, остается ситуация в Новороссийске. Работа местного портового комплекса существенно сократилась, а объемы отгрузок, по оценке Плетенчука, могут приближаться к нулю.

"С отгрузкой там тоже все очень грустно для россиян", — подытожил представитель ВМС.

Также издание "Комментарии" сообщало — Черное море фактически остановилось: в ВМС сделали тревожное заявление о судоходстве.



