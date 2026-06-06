Росія рветься до двох міст: що відбувається на найгарячіших ділянках фронту

Російська армія продовжує шукати слабкі місця в українській обороні на сході країни, однак поки що не може похвалитися суттєвими успіхами. Найбільша активність окупантів нині фіксується на Лиманському напрямку та в районі Куп'янська, де тривають запеклі бої. Про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, ситуація в зоні відповідальності українських військ залишається динамічною. Російські війська постійно намагаються знайти нові напрямки для наступу, однак їхні можливості суттєво обмежені особливостями місцевості та підготовленою обороною ЗСУ.

Найбільше зусиль противник зараз зосереджує на Лиманському напрямку. Саме цей район російське командування розглядає як один із потенційних шляхів виходу до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Проте, як наголосив Трегубов, суттєвого просування ворог там не має.

За словами речника, українська оборона на цій ділянці залишається стійкою, а російські штурмові групи зазнають значних втрат під час спроб прорвати укріплені рубежі.

Водночас складнішою залишається ситуація на Куп'янському напрямку, особливо на східному березі річки Оскіл. Там окупанти активно накопичують сили та перекидають додаткові підрозділи безпілотних систем.

Основною метою росіян є удари по українській логістиці, що дозволило б ускладнити постачання боєприпасів і підкріплень для підрозділів ЗСУ. Саме активність російських дронів сьогодні становить одну з головних загроз на цій ділянці фронту.

Разом із тим спроби прорватися безпосередньо до Куп'янська успіхом для окупантів не завершилися. Ворог намагався просуватися через Голубівку та західніше населеного пункту, однак українські військові змогли зірвати ці плани.

Таким чином, попри постійний тиск і нарощування сил, російська армія поки що не може досягти поставлених цілей на одному з ключових напрямків східного фронту.

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