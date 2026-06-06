Россия рвется в два города: что происходит на самых горячих участках фронта

Российская армия продолжает искать слабые места в украинской обороне на востоке страны, однако пока не может похвастаться существенными успехами. Наибольшая активность окупантов сейчас фиксируется на Лиманском направлении и в районе Купянска, где продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона "Единые новости".

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, ситуация в зоне ответственности украинских войск остается динамичной. Российские войска постоянно пытаются найти новые направления для наступления, однако их возможности существенно ограничены особенностями местности и подготовленной обороной ВСУ.

Больше всего усилий противник сейчас сосредотачивается на Лиманском направлении. Именно этот район российское командование рассматривает как один из потенциальных путей выхода в Славянско-Краматорскую агломерацию. Однако, как отметил Трегубов, существенного продвижения у врага там нет.

По словам спикера, украинская оборона на этом участке остается устойчивой, а российские штурмовые группы несут значительные потери при попытках прорвать укрепленные рубежи.

В то же время, сложнее остается ситуация на Купянском направлении, особенно на восточном берегу реки Оскол. Там оккупанты активно накапливают силы и опрокидывают дополнительные подразделения беспилотных систем.

Основной целью россиян являются удары по украинской логистике, что позволило усложнить поставки боеприпасов и подкреплений для подразделений ВСУ. Именно активность русских дронов сегодня составляет одну из главных угроз на этом участке фронта.

Вместе с тем попытки прорваться непосредственно к Купянску успехом для оккупантов не завершились. Враг пытался продвигаться через Голубовку и западнее населенного пункта, однако украинские военные смогли сорвать эти планы.

Таким образом, несмотря на постоянное давление и наращивание сил, российская армия пока не может добиться поставленных целей на одном из ключевых направлений восточного фронта.

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