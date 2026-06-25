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Росія розширює полювання на АЗС: у яких містах варто бути дуже обережними

Від Запоріжжя до Сумщини та Дніпропетровщини - за добу російські дрони та артилерія атакували одразу кілька заправок, залишивши поранених та руйнування

25 червня 2026, 11:33
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Кравцев Сергей

Російські війська підсилили атаки на об'єкти паливної інфраструктури України. За останню добу під ударами опинилися автозаправні станції одразу у кількох регіонах країни. Внаслідок атак є постраждалі, а місцева влада говорить про системний характер подібних дій.

Росія розширює полювання на АЗС: у яких містах варто бути дуже обережними

Удари по АЗС. Фото: ДСНС

Одним із перших під удар потрапило Запоріжжя. За інформацією голови обласної військової адміністрації Івана Федорова, російський безпілотник атакував автозаправну станцію, спричинивши серйозні пошкодження об'єкта. Внаслідок нальоту було поранено жінку. Ще один дрон спровокував пожежу, яку довелося оперативно ліквідувати рятувальникам.

Практично одночасно російські сили завдали удару по АЗС у Сумах. Як повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров, постраждали чотири особи. Серед них – двоє працівників заправки, яких доставили до медичного закладу. Крім того, допомога знадобилася подружжю, яке знаходилося неподалік місця влучення. Після огляду лікарів, їх залишили на амбулаторному лікуванні.

За словами Григорова, такі атаки не можна вважати випадковими. Він зазначив, що російська армія вже тривалий час цілеспрямовано вибирає автозаправні станції як цілі. Головне завдання таких ударів – порушити роботу транспортної системи, ускладнити постачання населених пунктів та створити додаткові труднощі для мешканців прифронтових територій.

Аналогічна ситуація спостерігається і у Дніпропетровській області. Начальник обласної адміністрації Олександр Ганжа повідомив про пошкодження АЗС у Нікопольському районі. Під вогнем опинилися Нікополь, а також Марганецька та Покровська громади.

Експерти зазначають, що удари по паливній інфраструктурі є частиною стратегії тиску на громадянське населення. Атаки на заправні станції здатні викликати перебої з постачанням пального, ускладнити роботу екстрених служб та завдати шкоди місцевій економіці.

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