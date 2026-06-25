Россия расширяет охоту на АЗС: в каких городах стоит быть предельно осторожными

Российские войска усилили атаки на объекты топливной инфраструктуры Украины. За последние сутки под ударами оказались автозаправочные станции сразу в нескольких регионах страны. В результате атак есть пострадавшие, а местные власти говорят о системном характере подобных действий.

Удары по АЗС. Фото: ГСЧС

Одним из первых под удар попало Запорожье. По информации главы областной военной администрации Ивана Федорова, российский беспилотник атаковал автозаправочную станцию, вызвав серьезные повреждения объекта. В результате налета была ранена женщина. Еще один дрон спровоцировал пожар, который пришлось оперативно ликвидировать спасателям.

Практически одновременно российские силы нанесли удар по АЗС в Сумах. Как сообщил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров, пострадали четыре человека. Среди них – двое сотрудников заправки, которых доставили в медицинское учреждение. Кроме того, помощь понадобилась супругам, находившимся неподалеку от места попадания. После осмотра врачей их оставили на амбулаторном лечении.

По словам Григорова, подобные атаки нельзя считать случайными. Он отметил, что российская армия уже длительное время целенаправленно выбирает автозаправочные станции в качестве целей. Главная задача таких ударов – нарушить работу транспортной системы, осложнить снабжение населенных пунктов и создать дополнительные трудности для жителей прифронтовых территорий.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Днепропетровской области. Начальник областной администрации Александр Ганжа сообщил о повреждении АЗС в Никопольском районе. Под огнем оказались Никополь, а также Марганецкая и Покровская громады.

Эксперты отмечают, что удары по топливной инфраструктуре являются частью стратегии давления на гражданское население. Атаки на заправочные станции способны вызвать перебои с поставками горючего, осложнить работу экстренных служб и нанести ущерб местной экономике.

Читайте также на портале "Комментарии" — бензиновый кризис добрался до Москвы: в США рассказали, на какие шаги теперь вынужден идти Кремль.



