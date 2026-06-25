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Бензиновый кризис добрался до Москвы: в США рассказали, на какие шаги теперь вынужден идти Кремль

Очереди на заправках, нехватка авиакеросина и переговоры с Казахстаном становятся новыми симптомами проблем российской экономики

25 июня 2026, 08:05
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Кравцев Сергей

В России продолжают нарастать проблемы с обеспечением топливом, и последствия дефицита уже ощущаются даже в Москве. Российские власти вынуждены принимать экстренные меры для стабилизации ситуации на рынке горючего, который столкнулся с растущим дефицитом бензина и авиационного топлива.

Бензиновый кризис добрался до Москвы: в США рассказали, на какие шаги теперь вынужден идти Кремль

Топливный кризис в РФ. Фото: из открытых источников

По данным российских источников, столичная мэрия пошла на упрощение правил въезда бензовозов в Москву. Такое решение было принято для предотвращения перебоев с поставками топлива в крупнейший город страны на фоне ухудшения ситуации в ряде регионов.

Наличие проблемы уже фактически признали представители российской власти. В Государственной думе сообщили о дефиците топлива и транспортных заторах, связанных с его поставками. Одновременно представители авиационной отрасли предупреждают о критической ситуации с обеспечением авиакеросином.

На этом фоне Москва начала переговоры с Казахстаном о закупке дополнительных объемов бензина. По информации СМИ, речь идет примерно о 50 тысячах тонн топлива, которые должны частично компенсировать нехватку на внутреннем рынке.

Эксперты связывают ухудшение ситуации с серией ударов по российской энергетической инфраструктуре и логистическим объектам. За последние месяцы под удар неоднократно попадали нефтеперерабатывающие предприятия и объекты транспортной системы, обеспечивающие поставки топлива.

Последствия уже выходят за рамки отдельных регионов. Если ранее нехватка горючего фиксировалась преимущественно на оккупированных территориях Украины и в приграничных областях РФ, то теперь проблемы затрагивают центральные регионы страны.

Аналитики Института изучения войны предупреждают, что дальнейшие перебои в работе нефтеперерабатывающей отрасли могут усилить дефицит, привести к росту цен на топливо и создать дополнительные сложности для транспортного и авиационного секторов российской экономики.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-24-2026/
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