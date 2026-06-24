logo

BTC/USD

62677

ETH/USD

1665.74

USD/UAH

44.88

EUR/UAH

51.1

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кремль в самом деле может втянуть Беларусь в войну: в США раскрыли новый сценарий Москвы
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль в самом деле может втянуть Беларусь в войну: в США раскрыли новый сценарий Москвы

Россия рассматривает белорусов как дополнительный мобилизационный ресурс и может использовать союзные соглашения для легализации их участия в боевых действиях

24 июня 2026, 07:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Москве могут готовиться к новому этапу интеграции Беларуси в российскую военную машину. Аналитики Института изучения войны (ISW) предупреждают, что Кремль способен использовать механизмы Союзного государства для привлечения белорусских граждан к войне против Украины.

Кремль в самом деле может втянуть Беларусь в войну: в США раскрыли новый сценарий Москвы

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

По оценке американских экспертов, российское руководство уже несколько лет сталкивается с хроническим дефицитом личного состава. Потери на фронте и необходимость постоянного пополнения подразделений вынуждают Москву искать новые источники человеческих ресурсов.

Одним из таких резервов Кремль может считать Беларусь. В ISW напоминают, что в рамках Союзного государства граждане двух стран обладают рядом общих прав и привилегий. Теоретически Москва способна интерпретировать эти нормы таким образом, чтобы распространить на белорусов не только права, но и обязанности, включая военную службу.

Аналитики не исключают, что в будущем российские власти могут настаивать на формировании совместных военных подразделений Союзного государства либо даже требовать прохождения службы белорусами в составе российской армии.

Эксперты считают подобный сценарий частью более широкой стратегии Кремля по постепенному поглощению белорусского военного потенциала. Формально речь может идти о выполнении союзнических обязательств, однако фактически это станет еще одним шагом к усилению контроля Москвы над Минском.

Пока официальных признаков подготовки массового привлечения белорусских граждан к войне нет. Однако в ISW отмечают, что Россия последовательно расширяет военно-политическую интеграцию с Беларусью, а положения Союзного государства могут стать удобным юридическим инструментом для реализации подобных планов.

На фоне затяжной войны против Украины вопрос использования белорусских ресурсов приобретает для Кремля все более важное значение.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин отреагировал на сигнал из Киева: что в Кремле заявили об условиях для переговоров.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-23-2026/
Теги:

Новости

Все новости