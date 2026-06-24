Кремль в самом деле может втянуть Беларусь в войну: в США раскрыли новый сценарий Москвы

В Москве могут готовиться к новому этапу интеграции Беларуси в российскую военную машину. Аналитики Института изучения войны (ISW) предупреждают, что Кремль способен использовать механизмы Союзного государства для привлечения белорусских граждан к войне против Украины.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

По оценке американских экспертов, российское руководство уже несколько лет сталкивается с хроническим дефицитом личного состава. Потери на фронте и необходимость постоянного пополнения подразделений вынуждают Москву искать новые источники человеческих ресурсов.

Одним из таких резервов Кремль может считать Беларусь. В ISW напоминают, что в рамках Союзного государства граждане двух стран обладают рядом общих прав и привилегий. Теоретически Москва способна интерпретировать эти нормы таким образом, чтобы распространить на белорусов не только права, но и обязанности, включая военную службу.

Аналитики не исключают, что в будущем российские власти могут настаивать на формировании совместных военных подразделений Союзного государства либо даже требовать прохождения службы белорусами в составе российской армии.

Эксперты считают подобный сценарий частью более широкой стратегии Кремля по постепенному поглощению белорусского военного потенциала. Формально речь может идти о выполнении союзнических обязательств, однако фактически это станет еще одним шагом к усилению контроля Москвы над Минском.

Пока официальных признаков подготовки массового привлечения белорусских граждан к войне нет. Однако в ISW отмечают, что Россия последовательно расширяет военно-политическую интеграцию с Беларусью, а положения Союзного государства могут стать удобным юридическим инструментом для реализации подобных планов.

На фоне затяжной войны против Украины вопрос использования белорусских ресурсов приобретает для Кремля все более важное значение.

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