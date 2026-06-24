Кремль справді може втягнути Білорусь у війну: у США розкрили новий сценарій Москви

У Москві можуть готуватися до нового етапу інтеграції Білорусі до російської військової машини. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) попереджають, що Кремль здатний використати механізми Союзної держави для залучення білоруських громадян до війни проти України.

Путін та Лукашенко. Фото: із відкритих джерел

За оцінкою американських експертів, російське керівництво вже кілька років стикається з хронічним дефіцитом особового складу. Втрати на фронті та необхідність постійного поповнення підрозділів змушують Москву шукати нові джерела людських ресурсів.

Одним із таких резервів Кремль може вважати Білорусь. В ISW нагадують, що в рамках Союзної держави громадяни двох країн мають низку спільних прав та привілеїв. Теоретично Москва здатна інтерпретувати ці норми в такий спосіб, щоб поширити на білорусів як права, а й обов'язки, включаючи військову службу.

Аналітики не виключають, що в майбутньому російська влада може наполягати на формуванні спільних військових підрозділів Союзної держави або навіть вимагати проходження служби білорусами у складі російської армії.

Експерти вважають подібний сценарій частиною ширшої стратегії Кремля щодо поступового поглинання білоруського військового потенціалу. Формально йдеться про виконання союзницьких зобов'язань, проте фактично це стане ще одним кроком до посилення контролю Москви над Мінськом.

Поки що офіційних ознак підготовки масового залучення білоруських громадян до війни немає. Однак у ISW зазначають, що Росія послідовно розширює військово-політичну інтеграцію з Білоруссю, а положення Союзної держави можуть стати зручним юридичним інструментом для реалізації таких планів.

На тлі затяжної війни проти України питання використання білоруських ресурсів набуває для Кремля дедалі важливішого значення.

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