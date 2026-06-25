Бензинова криза дісталася Москви: у США розповіли, на які кроки тепер змушений йти Кремль

У Росії продовжують наростати проблеми із забезпеченням паливом, і наслідки дефіциту вже відчуваються навіть у Москві. Російська влада змушена вживати екстрених заходів для стабілізації ситуації на ринку пального, який зіткнувся з дефіцитом бензину і авіаційного палива, що зростає.

Паливна криза у РФ. Фото: з відкритих джерел

За даними російських джерел, столична мерія пішла на спрощення правил в'їзду бензовозів до Москви. Таке рішення було ухвалено для запобігання перебоям з постачанням палива до найбільшого міста країни на тлі погіршення ситуації у низці регіонів.

Наявність проблеми вже фактично визнали представники російської влади. У Державній думі повідомили про дефіцит палива та транспортних заторів, пов'язаних з його постачанням. Одночасно представники авіаційної галузі попереджають про критичну ситуацію із забезпеченням авіагасом.

На цьому фоні Москва розпочала переговори з Казахстаном щодо закупівлі додаткових обсягів бензину. За інформацією ЗМІ, йдеться приблизно про 50 тисяч тонн палива, які мають частково компенсувати нестачу на внутрішньому ринку.

Експерти пов'язують погіршення ситуації із серією ударів по російській енергетичній інфраструктурі та логістичним об'єктам. За останні місяці під удар неодноразово потрапляли нафтопереробні підприємства та об'єкти транспортної системи, які забезпечують постачання палива.

Наслідки вже виходять за межі окремих регіонів. Якщо раніше брак пального фіксувався переважно на окупованих територіях України та у прикордонних областях РФ, то тепер проблеми торкаються центральних регіонів країни.

Аналітики Інституту вивчення війни попереджають, що подальші перебої у роботі нафтопереробної галузі можуть посилити дефіцит, призвести до зростання цін на пальне та створити додаткові складнощі для транспортного та авіаційного секторів російської економіки.

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