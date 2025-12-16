Експерт з питань оборони і депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер заявив в ефірі ntv, що Європа вже опинилася перед критичною загрозою війни з Росією — "Росія розмістила в Білорусі два армійські корпуси, тобто близько 360 000 боєготових солдатів", здатних завдати удару країнам НАТО, передає BILD.

Росія розмістила біля кордонів НАТО 360 000 військових: що відомо

"Завдяки військовій економіці Путін навчає сотні тисяч солдатів, які взагалі не використовуються в Україні", — стверджує політик. Кізеветтер вважає наївним думати, що "Путін все-таки зрозуміє". На його думку, 2026 та 2027 роки будуть "критичними", але якщо зміцнювати обороноздатність і виявляти обережність, Європа може їх пережити.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр під час німецько-українського економічного форуму заявила, що через непередбачуваність РФ, Україна та Європа мають створити серйозну систему протиповітряної оборони та нарощувати запаси озброєння.

"Це означає, що ми маємо змінити підхід до нашої промислової стратегії, бо нам треба навчитися швидко впроваджувати інновації та масштабуватися, адже наш ворог і його союзники в цьому дуже вправні", – зазначила посадовиця.

Як приклад інновацій у системі ППО Гвоздяр наводить дрони-перехоплювачі, які активно застосовує Україна.

"Зараз у нас є підрозділи, які щодня перехоплюють сотні дронів, що атакують нашу цивільну та військову інфраструктуру. Тож я вважаю це гарний приклад для всіх присутніх, що нам потрібно бути інноваційними, вміти швидко масштабуватися і розуміти, що загроза дуже близька навіть до цього місця", – наголосила Гвоздяр.